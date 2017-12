Sanktionsverfahren gegen Polen beschlossen

Will sie nun, oder macht sie schon? Zuerst, es ist nicht das Volk Polens gemeint, sondern die provokante polnische Elite PiS. Deren Zuchtmeister projiziert das Land gerade ins Mittelalter zurück. Da ist die Justizreform nur ein Baustein von vielen. Das Ungarn sich dem anschließt dokumentiert Einiges. Ja, Verträge sind dazu da, um sie einzuhalten. Wohl aber von beiden Seiten. Nicht nur diese "Reform" wiederspricht Vielem, was in der EU Standard ist. Es gibt aber einige Staaten in Europa, die alles Gute mitnehmen aber ansonsten ihr eigenes Süppchen kochen. Der Beispiele gibt es sehr viele. Die Hürden sind hoch- sicher gut aber mit Gerede, Drohungen und Ankündigungen sind solche HERREN nicht auf einen gemeinsamen Weg zu führen. Da helfen nur Sanktionen- und was ja gegen RU vorbildlich gelingt, sollte auch gegen diese Totengräber eingeleitet werden. Nicht im Nirwana, sondern so schnell, wie möglich. Aber da sind wir wieder bei den Verträgen. Bleibt die Hoffnung auf das polnische Volk!!!!!!