Sanitätshaus hat neue Eigentümer Die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden kauft nicht nur den Görlitzer Standort.

Orthopädietechnikermeister Sebastian Habel steht im Sanitätshaus Görlitz an der Melanchthonstraße. © SZ-Archiv / Nikolai Schmidt

Die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden übernimmt zum 1. Juli 2017 die Firma art of people GmbH und somit deren Sanitätshäuser in Görlitz, Niesky, Rothenburg und Markersdorf. Das teilt Kersten Zenner,

Sprecher des neuen Eigentümers, mit. Die Arbeitsplätze der insgesamt 23 beschäftigten Mitarbeiter in den Oberlausitzer Sanitätshäusern sollen laut Zenner erhalten bleiben. Anliegen und Ziel der Orthopädie- und Rehatechnik Dresden sei es, die einzelnen Standorte als kompetente, moderne Verkaufs- und Versorgungseinrichtungen weiterzuentwickeln und zu optimieren, heißt es weiter.

Dabei seien der Ausbau und die Pflege einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Ärzten, Therapeuten in Niederlassungen und in den Krankenhäusern sowie mit Kostenträgern der Region eine wichtige Grundlage der Arbeit und gleichzeitig Teil der Philosophie des Unternehmens. Die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden beschäftigt nach eigenen Angaben 250 Mitarbeiter an zwölf Standorten und besteht seit über 25 Jahren. (SZ)

