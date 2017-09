Sanitäter retten Kind in Weißwasser vom Balkon

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. Am Freitagmorgen sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Weißwasser an einem Mehrfamilienhaus am Eichendorffweg im Einsatz gewesen. Offenbar war ein Zehnjähriger nach einem Streit mit seiner Mutter von einem Balkon des Wohnhauses auf eine Veranda geklettert, berichtet ein Polizeisprecher. Dort sorgte er für Aufsehen und ließ niemanden an sich heran. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr. Die Beamten und Sanitäter holten den Abenteurer wenig später leicht unterkühlt vom Balkon, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. (szo)

