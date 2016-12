Gut zu wissen Sanitärartikel aus der Behindertenwerkstatt Die Diakonie will die Produktion erweitern und mehr Mitarbeiter in der Montage beschäftigen. Doch vieles ist trotzdem anders.

Mitarbeiter Mirko Gründer (l.) und Gruppenleiter Silvio Büchner in der Baugruppenmontage der diakonischen Werkstätten in der Auenstraße. © Anne Hübschmann

Hier wird geschraubt und gesteckt, justiert und am Ende ein Aufkleber aufgebracht. Pro Minute ist ein Teil fertig, eine Palette ist in einer Stunde geschafft. Pro Woche sind das 1000 Sanitär-Baugruppen, die in der Außenstelle der diakonischen Werkstätten in der Auenstraße entstehen. Vor der Werkstatt stapeln sich die hohen verpackten Paletten, drinnen stehen zehn Mitarbeiter an der Montagestraße. Seit zwei Jahren produzieren geistig behinderte Männer zwischen 22 und 50 Jahren für eine Firma in Ottendorf-Ockrilla. Von dort gehen ihre zertifizierten Sanitärartikel in den Export.

„Unsere Mitarbeiter hier sind sehr leistungswillig und zuverlässig“, sagt Detlef Claus, der Arbeitsvorbereiter der gesamten diakonischen Werkstätten. Er freut sich, dass der Großauftrag der sozialen Einrichtung eine stabile Produktionssicherheit gibt. Doch obwohl die Fertigung in ihren Qualitäts-, Termin- und Mengenansprüchen dem ersten Arbeitsmarkt nicht hinterhersteht, läuft der Arbeitsalltag doch anders ab. „Natürlich geht es uns um die soziale Betreuung der Behinderten“, so Gruppenleiter Silvio Büchner. Der 34-jährige gelernte Kfz-Mechaniker kam vor 12 Jahren als Zivi zur Diakonie, machte eine sonderpädagogische Zusatzausbildung und noch einen Abschluss als geprüfte Fachkraft. „Die Arbeit mit Behinderten liegt mir, ich freue mich, den Leuten was beizubringen“, so Silvio Büchner.

Der Gruppenleiter versucht, den Männern, die zum Teil im Betreuten Wohnen, zum Teil zu Hause wohnen, viel lebenspraktische Fähigkeiten zu vermitteln. So wird mittags manchmal gemeinsam gekocht, alle teilen sich in die Reinigung, auch die Pausen werden gemeinsam gestaltet. Und die Arbeitsorganisation wird nicht stur durchgedrückt, sondern mit den Beschäftigten besprochen. „Ich hab mal einen Vorschlag für einen besseren Ablauf eingebracht“, erzählt der 25-jährige Thommy Traudt aus Großenhain stolz. Auch der Morgenkreis und die Seelsorge sind aus der Behindertenarbeit nicht wegzudecken.

Ihren Anleiter Silvio sehen die Behinderten als „Gruppenmutti“ oder Vaterfigur, je nachdem. Und man merkt ihnen die Freude an, Teil des Wirtschaftskreislaufes zu sein. „Mancher hat aus der Werkstatt schon den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft“, so Detlef Claus. Auch den Vorurteilen, die Werkstätten könnten mit Dumpingpreisen regulären Betrieben die Aufträge wegschnappen, kontert er gelassen: „Jede Firma kann selbst Behinderte einstellen oder sich eine Ausgleichsabgabe anrechnen lassen.“ Das gehe bis zu 50 Prozent der Arbeitsleistung. Diese Regelung komme auch in der Großenhainer Diakonie-Werkstatt zum Zuge. Denn die Sanitärteil-Montage laufe auch in der Eichenallee.

zur Startseite