Sanitär-Komplex steht

Frank Prochno (links), der Vereinschef des MC Oberlausitzer Bergland, freut sich sehr über das neue Sanitärgebäude, vor dem er mit Chefplaner Ronny Jeremies auch ein Werbeplakat für die EM präsentiert. © Christian Kluge

Nächstes Jahr feiert Frank Prochno sein 40. Jubiläum. Seit 1978 ist er Mitglied beim MC Oberlausitzer Bergland. Als Autocross-Pilot war er vor vielen Jahren schon DDR-Meister und in der DDR-Nationalmannschaft. Seit 2015 ist er MC-Vorsitzender und wurde bei der letzten Mitgliederversammlung im Januar 2017 im Amt bestätigt. Bei Prochno dreht sich fast alles im Leben um Autos, denn der Kfz-Meister ist auch Geschäftsführer des gleichnamigen Seat-Autohauses in Lawalde.

„Natürlich schaue ich schon mal, ob sich bei unseren jüngeren Vereinsmitgliedern mal ein Nachfolger für mich als Vorsitzenden findet“, erzählt der 56-Jährige, der – zehn Tage vor den Europameisterschaftsläufen noch entspannt – im Technik-Komplex des leeren Fahrerlagers unterhalb des Cunewalder Matschenberges sitzt und sich am Anblick des nagelneuen Sanitärkomplexes nebenan erfreut. „Am Sonnabend weihen wir das Gebäude ein“, sagt Prochno. „Es enthält unter anderem zwölf Duschen und zwölf Toiletten. Die sind teilweise auch behindertengerecht. Außerdem gibt es einen Hauswirtschaftsraum.“

Projekt wurde gefördert

Rund 165 000 Euro wurden in das Gebäude und für weitere Neuerungen im Fahrerlager investiert. Prochno, dessen Verein sich im Vorfeld jahrelang mit diesem Projekt beschäftigt hat, sagt auch, woher der größte Teil des Geldes kam: „Dazu beigetragen haben auch der ADAC Sachsen und München, die das Projekt jeweils mit 50 000 Euro gefördert haben.“

Und natürlich stecken auch viele Eigenleistungen der Vereinsmitglieder in dem schneeweißen Häuschen, das MC-Mitglied Ronny Jeremies geplant und errichtet hat. Obwohl sich bei Frank Prochno so viel im Leben um Autos dreht – der Familienvater hat daneben auch noch zahlreiche andere Interessen. „Windsurfen, im Gelände mit der Enduro fahren, Ski alpin und Langlauf, Fahrradfahren, Inline Skating“, zählt er wie aus der Pistole geschossen auf und ergänzt: „Vier Bienenvölker habe ich auch noch. Meinen Honig mache ich selbst. Und wenn Zeit ist, spiele ich auch noch gern mal Mundharmonika.“

Die beiden Töchter von ihm und seiner Frau Simona sind längst erwachsen. Inzwischen wuseln schon zwei Enkel bei den Prochnos herum. Bei so vielen Hobbys und anderen Freizeitaktivitäten, was reizt den Kfz-Meister denn so unheimlich am Autocross? Und am Vereinsvorsitz, der ja auch noch viel Freizeit kostet? „Einer muss den Job ja machen“, grinst Prochno gelassen.

Toller familiärer Zusammenhalt

Nun ist er schon seit über zwei Jahren als Nachfolger von Jörg Müller im Amt und erfreut sich immer noch am Autocross. „Neben den spannenden Kämpfen in extremen Situationen finde ich bei diesem Sport vor allem den familiären Zusammenhalt zwischen Fahrern, Helfern und allen anderen total gut.“ Und natürlich – wie könnte es anders sein – unterstützt der Vereinschef nebenbei auch noch zwei Fahrer vom MC Oberlausitzer Bergland. „Beim Racing-Team von Henrik Bundesmann schraube ich auch schon mal selber mit an den Autos, wenn das nötig ist.“ Neben dem Teamchef selbst fährt auch die 20-jährige Studentin Jasmin Meile für Bundesmann und dem MC Oberlausitzer Bergland.

Beide werden in zehn Tagen, wenn am letzten Juniwochenende die Europameisterschaftsläufe in Weigsdorf-Köblitz ausgetragen werden, mit an der Startlinie stehen. Außerdem schickt der MC noch die überaus erfahrene Grit Hennersdorf, Robert Wiedemuth, Armin Pfalz und Torsten Riedel in den Kampf um die EM-Punkte. Hennersdorf – derzeit Vierte der EM-Gesamtwertung – Bundesmann und Meile wollen auch in diesem Jahr versuchen, so viele Europameisterschaftsläufe wie möglich mitzumachen.

„Bei den diesjährigen Rennen gibt es einen neuen Rekord“, freut sich Frank Prochno. „Fahrer aus 18 Nationen hatten wir noch nie hier am Matschenberg.“ Insgesamt werden rund 90 Piloten erwartet, darunter auch zwei EM-Titelverteidiger. Bei den Tourenwagen ist das der Tscheche Vaclav Feifar und bei den Super Buggys Bernd Stubbe. Der Deutsche hat schon dreimal die Europameisterschaft gewonnen, trifft aber in diesem Jahr wieder auf harte Konkurrenz. 2016 nahm ihm der Franzose Thomas Anacleto in seinem Suzuki-Renner mit 29,831 Sek. den damals vier Jahre alten Rundenrekord auf der 820 Meter langen Sandpiste am Matschenberg ab. Stubbe konnte jedoch das Finale gewinnen und wurde dann später auch Europameister in der 4 000-ccm-Klasse.

Zweite LED-Wand wird aufgebaut

Um die spannenden Rennen für die Zuschauer noch attraktiver zu machen, wird der MC Oberlausitzer Bergland eine zweite große LED-Wand im oberen Streckenbereich am Karussell aufbauen. Dass die Rennstrecke in der Oberlausitz bei den Fahrern beliebt ist, zeigt ein Blick auf die Meldezahlen. Jochen Hennersdorf, der Vater der schnellen Grit, wirft ein: „Bei den ersten EM-Rennen in Litauen und in Seelow waren nur 66 beziehungsweise 70 Piloten am Start. Hier bei uns sind das viel mehr.“

Der Citroën-Renner seiner Tochter soll übrigens sehr gut laufen in dieser Saison, nachdem es mit dem Neubau anfangs immer mal wieder technische Probleme gab. Dennoch erreichte Grit Hennersdorf im Vorjahr auf dem Matschenberg den Endlauf, wurde mit ihrem Tourenwagen Fünfte und in der EM-Gesamtwertung Sechste. Frank Prochno weist noch auf zwei wichtige Änderungen hin: „Es gibt in diesem Jahr in der Europameisterschaft kein freies Training mehr, sondern es geht gleich mit dem Zeittraining los. Und die Autogrammstunde haben wir auf Sonnabend vorverlegt.“ Die Ticketpreise bleiben 2017 fast unverändert, nur die Wochenendkarte kostet mit 19 Euro einen Euro mehr als 2016.

Die Vorverkaufsstellen: Autohäuser Hennersdorf in Kubschütz (Alte Löbauer Str. 2) und Sohland (Am Gewerbering 1), Autohaus Prochno in Lawalde (Löbauer Str. 49), Reisebüro „Reisen und Mehr“ in Bischofswerda (Kamenzer Str. 7), Keglerheim Bautzen (Thomas-Mann-Str. 7) und im OEZ in Cunewalde (Hauptstraße 3).

www.matschenberg.de

