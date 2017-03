Sanierungsplan hängt aus Auf der Karte ist zu sehen, welche Bereiche im Sanierungsgebiet West verändert werden sollen.

© Symbolfoto/Jürgen-Michael Schulter

Nicht nur alle Straßen und Häuser, sondern auch jeder Baum ist eingezeichnet auf der Karte, die im Fenster des Bürgertreffs auf der Bahnhofstraße hängt. Sie zeigt das Sanierungsgebiet West mit allen geplanten Neuerungen und Umbaumaßnahmen. Entworfen hat den Plan die Dresdner Steg Stadtentwicklung GmbH, die bereits als Sanierungsträger in Ost für die Stadtverwaltung tätig war.

Rot eingetragen auf der Karte sind jene Gebäude, die neu geplant werden. Demnach soll es einen Anbau an der Alten Post geben, in die künftig die Musikschule einziehen soll. Vorgesehen sind auch überdachte Fahrradständer am Bahnhof. In der Hermann-Ilgen-Straße ist ein Neubau für die Kindertagesstätte eingetragen. Schon länger gibt es aber auch Überlegungen, den Kindergarten auf den ehemaligen Sportplatz an der Kötitzer Straße zu bauen.

Öffentliche Parkplätze wird es laut Karte zwischen Hermann-Ilgen-Straße und Harmoniestraße, neben der Alten Post und an der Güterhofstraße geben. Für Letztere ist auch ein Spielplatz eingezeichnet. Die Bahnhofstraße soll baulich und gestalterisch aufgewertet werden.

