Sanierungskur für Japanisches Teehaus Der Pavillon an der Villa Teresa verfällt zusehends. Nun wurden Fördergelder bewilligt. Auch für ein zweites wichtiges Vorhaben.

Villa-Teresa-Leiterin Christiane Böttger ist froh über die Rettung dieses Kulturdenkmals. Das japanische Teehaus wurde 1905 vom damaligen Eigentümer der Villa aus Japan nach Coswig geholt. Bis heute ziert es den Park an der Kötitzer Straße. © Norbert Millauer

Er ist ein beliebtes Fotomotiv bei Hochzeiten. Und ein geschätzter Rückzugsort von Gästen feiernder Gesellschaften. „Das japanische Teehaus macht viel vom Flair des Parks an der Villa Teresa aus“, weiß die Chefin des Hauses. Christiane Böttger betont: „Bis auf die Fenster, den Sockel und die Elektrik ist alles original.“

Original aus dem Jahr 1905, als der damalige Eigentümer der Villa, Paul Julius Matter, das Schmuckstück in Japan entdeckte, erwarb und nach Coswig bringen ließ. Vor Matter hatte das Komponistenpaar Teresa Carreño und Eugen d’Albert in der Villa gelebt, sie aber verkauft, nachdem es sich getrennt hatte. Matter war es auch, der das Grundstück als englische Parkanlage gestalten ließ. In dieser war das Teehaus von Anfang an ein wichtiges Element, unter anderem als Punkt einer Sichtachse.

Das ist es bis heute – nur in stark gebeuteltem Zustand. „Nach der Eröffnung der sanierten Villa 2002 hat es neue Fenster und einen neuen Anstrich bekommen“, berichtet die Leiterin der Villa Teresa. Für mehr reichte damals das Geld nicht. Schaut man inzwischen etwas genauer hin, offenbaren sich deutliche Alterserscheinungen.

Christiane Böttger deutet auf einen hölzernen Stützpfeiler und Dachbalken. „Morsch“, sagt sie. Die besonderen Blechrosetten als Zierbordüre am Dach sind zum Teil herausgebrochen. „Dort regnet es herein“, sagt sie. „Und es sind schon Dachschindeln heruntergekommen, weshalb wir den Bereich vorübergehend absperren mussten“, erklärt sie. „Das ist eine ernste Gefahr für die Besucher.“

Umso trauriger war für sie, dass der Antrag auf Fördermittel zur Sanierung voriges Jahr vom Landratsamt Meißen abgelehnt wurde. Doch die zuständigen Verantwortlichen in der Coswiger Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH, kurz WBV, versuchten es dieses Jahr erneut. Und diesmal klappte es. Die etwa 70 000 Euro teuren Arbeiten werden mit rund 33 600 Euro von der Unteren Denkmalschutzbehörde bezuschusst. Im Herbst soll die spezielle Restauration von Dach und Rosetten erfolgen. Der stolze Preis ergibt sich durch die Eindeckung mit handgefertigten Mönch- und Nonneziegeln aus Blech, die originalgetreu auf- beziehungsweise nachzuarbeiten sind. Einen ähnlichen Aufwand müssen die Fachleute für die Rosetten betreiben.

„Ich bin froh, dass das Verständnis der Stadt und der Fördergeldgeber so ist, dass das kleine Coswig ein Kleinod hat, das gepflegt werden muss, damit es für die nächsten Generationen erhalten bleibt“ sagt Christiane Böttger – doppelt erleichtert.

Denn auch für ein weiteres Problem ist endlich eine Lösung gefunden. Es geht um einen barrierefreien Zugang zum Veranstaltungssaal im ersten Stock der Villa. An dem es bislang fehlt. „Es gibt Stammgäste, die deshalb gar nicht mehr kommen können“, bedauert Christiane Böttger. Auf fünf Prozent der Besucher schätzt sie den Anteil, der die Treppe nicht bewältigen kann. „Wir haben auch Hochzeitsgesellschaften, die gezielt danach fragen“, erzählt sie.

Darum war sie gemeinsam mit der WBV schon seit drei Jahren dran, die Finanzierung für einen etwa 40 000 Euro teuren Aufzug zu klären. Zwei Jahre kam die Ablehnung. Dieses Jahr nun gab es die Zusage. Aus einem Investitionsprogramm des sächsischen Sozialministeriums wurden 25 000 Euro Zuschuss genehmigt.

Vorgesehen ist ein Außenaufzug an der zum Teich gelegenen Villaseite. Mit dem Rücken zum Park stehend links vom Wintergarten. „Innen ist ein Fahrstuhl baulich nicht möglich“, sagt Christiane Böttger. „Und vorn würde es die Ansicht zerstören.“

Kerstin Richter von der WBV erklärt die geplante Technik vereinfacht als eine Plattform, die an einer Scheibe hängt und hoch- wie runterfährt. So gelangen die Besucher in der transparenten, nach oben offenen Kabine auf die Terrasse und von dieser in den Saal. Der Anbau ist im Herbst geplant. Zudem muss ein Weg zum Aufzug angelegt, ein Fundament gegossen, ein sicherer Übergang zur Terrasse geschaffen sowie für Stromversorgung und Beleuchtung gesorgt werden. Christiane Böttger hofft, dass die Veranstaltungsgäste den Lift vielleicht schon im November nutzen können.

