Sanierungskonzept für Geisinger Oberschule

Die Stadt Altenberg möchte die Oberschule in Geising umfassend sanieren. Wie das geschehen soll, wird die Verwaltung am heutigen Montag im Stadtrat erläutern. Laut Tagesordnung soll das Gesamtkonzept vorgestellt werden. Des Weiteren wird das Rathaus über die geplante Nachnutzung des früheren Geisinger Hotels Schellhas sowie über die geplante Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Bärenfels informieren. Zudem werden die Abgeordneten die Wehrleiter und deren Stellvertreter der Ortswehren Löwenhain, Rehefeld und Liebenau bestellen. Am Ende der Sitzung sollen die Stadträte Bauleistungen für den Hort Lauenstein vergeben. Die Sitzung des Stadtrates findet im Ratssaal statt. Sie beginnt mit einer Bürgerfragestunde. (SZ/mb)

Stadtrat, 20.2., Beginn: 18.30 Uhr

