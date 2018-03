Sanierungsarbeiten im Sportplatz-Gebäude

Neue Fenster und Außentüren wurden bereits 2010 eingebaut. Auch die Fassade ist malermäßig in Schuss gebracht worden. Jetzt gehen die Sanierungsarbeiten im Innern des Sozialgebäudes auf dem Wiednitzer Sportplatz weiter. Der Bernsdorfer Stadtrat hat erst kürzlich über die Vergabe von zwei Bauaufträgen entschieden. In beiden Fällen bekam die Firma Barkholdt aus Bernsdorf den Zuschlag. Im Bereich Sanitäranlagen setzte sie sich mit einem Angebot von knapp 53 400 Euro unter drei Bietern durch. Im Bereich Heizung waren ebenfalls sechs Firmen von der Stadt zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden. Drei machten davon Gebrauch, wobei die Firma Barkholdt mit 36 300 Euro das günstigste Angebot abgegeben hat. In beiden Fällen kann die Stadt Bernsdorf Fördermittel in Anspruch nehmen.

Für die Realisierung sind nach Auskunft von Steffen Moschke vom Bernsdorfer Bauamt etwa acht Wochen vorgesehen. Spätestens Ende dieses Monats sollen die Bauarbeiten in Angriff genommen werden. (rgr)

