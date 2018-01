Sanierungsarbeiten an Felsenburg Neurathen Drei Brücken sollen dieses Jahr erneuert werden. Nur eines von vielen Vorhaben der Gemeinde Lohmen im Jahr 2018.

Drei rostige Brücken der Felsenburg Neurathen will Lohmen dieses Jahr austauschen. © dpa

Lohmen. Die Gemeinde Lohmen startet am Freitag mit seinem traditionellen Neujahrsempfang ins Jahr 2018. Dieser steht dieses Mal unter dem Motto „Lohmener Handwerk“. In den kommenden zwölf Monaten haben Handwerker und andere Bauleute in der Gemeinde einiges zu tun, denn es sind größere und kleinere Vorhaben geplant, die dem Flutschutz, dem Tourismus und dem Nachwuchs zugutekommen.

Zu den umfangreichsten Plänen gehört die Flutrinne an der Mühlenstraße. 30 Grundstücke zwischen Stolpener Straße und Wesenitz sollen durch die Rinne künftig besser vor Regenwasser geschützt sein. Die Bauleistungen in Höhe von rund 770 000 Euro wurden im Oktober vergeben. Hinzu kommen noch einmal mehrere Hunderttausend Euro für die Kanalsanierung. Die Summe wird durch die Hochwasserförderung gedeckt.

Weiterhin steht der dritte Bauabschnitt der Richard-Wagner-Straße in Mühlsdorf an. Dafür wurde die Sicherung der Felswand bereits abgeschlossen. Die Straße soll grundhaft saniert werden und eine Fußgängerbrücke am Wesenitzbogen errichtet werden. Eine weitere Straße, die dieses Jahr aufgerissen wird, ist die Schloßstraße. Hier wird der Regenwasserkanal erneuert. Eine Maßnahme, die eigentlich schon 2017 umgesetzt werden sollte, ist die Felsenburg Neurathen. „Hier sollen drei Brücken komplett erneuert werden“, sagt Bürgermeister Jörg Mildner (CDU). Die Gemeinde hat dafür 300 000 Euro eingeplant.

Daneben soll die Feuerwehr in diesem Jahr neue Ausstattung erhalten und die Fahrzeughalle in Mühlsdorf saniert werden. 80 000 Euro soll das voraussichtlich kosten. Der Bauhof soll einen Radlader bekommen. Und schließlich ist für die Grundschule die Instandsetzung des Dachs geplant und auch der Platz zwischen Grundschule und Turnhalle wird umgestaltet. Hier entstehen Parkplätze.

