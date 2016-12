Sanierungsabgabe weiter unpopulär Die Stadt will private Eigentümer mit einer Fristverlängerung zur freiwilligen Zahlung bewegen.

Um weitere Eigentümer zur freiwilligen, vorfristigen Zahlung der Ausgleichsbeträge zu ermuntern, hat die Stadtverwaltung in Absprache mit dem sächsischen Innenministerium die Zahlungsfrist bis zum 30. Juni kommenden Jahres verlängert. © Claudia Hübschmann

Für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke und Gebäude müssen Eigentümer laut Bundesbaugesetz im Sanierungsgebiet Historische Altstadt sogenannte Ausgleichsbeträge zahlen. Tun sie dies freiwillig, dann erhalten sie 20 Prozent Abschlag auf die zu zahlende Summe. Diese kann zudem von der Stadt später komplett wieder in die Altstadt investiert werden.

Auf Nachfrage erklärte Stadtsprecher Philipp Maurer, dass es in Meißen ca. 700 Grundstücks- und Wohnungseigentümer gibt. „Davon leben ca. 60 Prozent nicht in Meißen.“ Und: „Bis zum 30.11.2016 haben 256 Eigentümer vorzeitig abgelöst.“ Das heißt, dass nur knapp 37 Prozent der Eigentümer den oben erwähnten Abschlag in Anspruch genommen haben. Um weitere Eigentümer zur freiwilligen, vorfristigen Zahlung der Ausgleichsbeträge zu ermuntern, hat die Stadtverwaltung in Absprache mit dem sächsischen Innenministerium die Zahlungsfrist bis zum 30. Juni kommenden Jahres verlängert. „Es steht jedem Eigentümer frei, bei einer freiwilligen Ablösung selbst zu entscheiden, ob er davon Gebrauch macht und damit die weitere Stadtsanierung unterstützt“, erklärte Maurer.

Zu den Gründen für die Ablehnung der freiwilligen Zahlung durch die Eigentümer könne die Stadtverwaltung nichts sagen, hieß es weiter. Bislang wurden alle Adressaten mindestens dreimal angeschrieben. Wer bis zum 30. Juni 2017 nicht gezahlt hat, muss den Ausgleichsbetrag in voller Höhe entrichten. Eingezogen wird dieser dann vom Bund, der dann die Gesamtsumme zu je einem Drittel an sich selbst, an das Land Sachsen und die Stadt auszahlt. In diesem Falle hätte die Meißen erhebliche finanzielle Einbußen hinzunehmen.

