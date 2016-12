Sanierung zwingt Hort zur Pause Umfangreiche Bauarbeiten zwingen zu dem ungewöhnlichen Schritt. Der soll aber eine Ausnahme sein.

Der Hort der Grundschule Grünlichtenberg wird umfangreich saniert. In diesem Jahr baute Heiko Illing von der Malerwerkstatt Mittweida in den Räumen Akkustikdecken ein. Auch im kommenden Jahr ist noch viel zu tun. © André Braun

Im kommenden Jahr wird der Hort der Grundschule Grünlichtenberg in den Sommerferien für drei Wochen geschlossen bleiben. Grund dafür ist eine umfangreiche Sanierung in verschiedenen Bereichen der Schule. Die betreffen größtenteils den Brandschutz, bringen aber auch Erleichterungen für die Schüler und Lehrer mit sich. Nachdem in diesem Jahr in den Räumen Akustikdecken eingezogen worden sind, sollen 2017 die maroden Fenster ausgetauscht werden. Außerdem sind zwischen den Zimmern Durchbrüche geplant, damit die Kinder bei einer Evakuierung nicht zwingend den Flur benutzen müssen. Gleichzeitig werden Vorkehrungen für den Anbau einer Feuertreppe getroffen. Die soll aber später folgen. Da die Schule zwei Treppenhäuser besitzt, ist den brandschutztechnischen Vorschriften vorerst Genüge getan.

Im Erdgeschoss und teilweise auch in der oberen Etage werden aus je einem der Fenster der Klassenzimmer Türen, durch die die Schüler direkt ins Freie gelangen können. Außerdem sollen die Zimmer renoviert, Heizkörper ausgetauscht und alle Räume mit einem Internetzugang ausgestattet werden. Alles zusammen kostet rund 60 000 Euro. Die 75-prozentige Förderung aus dem Landesbudget „Brücken in die Zukunft“ ist bereits genehmigt. Für die ebenfalls geplante Wärmedämmung muss der Förderantrag noch gestellt werden, so die Bürgermeisterin. Die Kosten belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Die Gemeinde hofft auf eine Unterstützung in Höhe von rund 75 000 Euro.

