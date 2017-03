Sanierung von Holperpiste geplant

Der Kreis will in diesem Jahr mit den Planungen für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Obernaundorf beginnen. Mittel sollen in den Haushaltsplan eingestellt werden. Das geht aus einem Investitionspapier hervor, welches kürzlich im Kreistag vorgestellt wurde. Bisher war immer von einem Planungsbeginn ab 2018 die Rede. Die Poisenwaldstraße ist in schlechtem Zustand. Die Oberfläche weist zahlreiche Löcher, Flicken und Dellen auf, die Ränder sind ausgebrochen, Fußwege so gut wie nicht vorhanden und die Fahrbahn oft so schmal, dass zwei Pkws Mühe haben, aneinander vorbeizukommen. Die Stadt Rabenau hatte schon öfters eine Sanierung gefordert. Allerdings wird ein Bau bis zum Veilchental wohl nicht vor 2020 umgesetzt. (hey)

