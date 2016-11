Sanierung Rathaus Possendorf Die Arbeiten am Sitz des Bannewitzer Bürgermeisters dauern an. Überraschungen sorgen für Verzögerungen.

Seit einem guten halben Jahr wird am Rathaus in Possendorf gebaut. Die Bannewitzer Gemeindeverwaltung will bis Jahresende für eine halbe Million Euro die Außenhülle und vor allem das Dach sanieren. Das ist dringend geboten, denn in den 1950er-Jahren wurde das Gebäude, in dem sich bis 1984 die Possendorfer Schule befand, zum letzten Mal gedeckt.

Markus Kirchner bekommt als Leiter des Bannewitzer Bauamtes diese Probleme direkt zu spüren: Sein Büro befindet sich direkt unter dem Dach. Aber auch aus fachlichen Gründen ist er direkt mit den Sanierungsarbeiten befasst. Deshalb kann er auch von einer negativen Überraschung berichten. „Als das alte Dach wegkam, mussten wir leider feststellen, dass es neben der Fäulnis auch noch den Holzbock in unserem Dachstuhl gibt“, so der Bauamtsleiter. Zudem war die Schwelle hinter der Dachrinne zu 80 Prozent verfault.

„Natürlich hatten wir vor der Kostenkalkulation einen Holzschutzgutachter in den Dachstuhl geschickt“, so Kirchner. Aber der konnte nicht hinter die betreffende Schwelle gucken. Durch den starken Verschleiß haben die Arbeiten am Dach länger gedauert. Und auch die gesamte Sanierung wird wohl länger dauern.

Eingeplant waren in diesem Haushalt der Gemeinde Bannewitz besagte 500 000 Euro. Markus Kirchner rechnet damit, dass die Sanierung etwa 100 000 Euro teurer wird. „Das klingt viel, ist aber zu verkraften, weil wir ein wirklich gutes Ausschreibungsergebnis erzielt haben“, sagt Markus Kirchner.

Bis zum Weihnachtsfest in diesem Jahr soll das Dach fertig sein, inklusive aller Arbeiten an der Dämmung. Auch das historische Türmchen soll kurz vor dem Fest mit einem Kran aufgesetzt werden. In den ersten beiden Januar-Wochen, so der Plan, soll dann schon mal das Gerüst am Rathaus fallen. „Mit den Farb- und Kalkputzarbeiten an der Außenwand fangen wir aber erst im Frühjahr an“, sagt Markus Kirchner. Das sei vor dem Winter nicht sinnvoll.

