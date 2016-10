Sanierung nach Stützmauerarbeiten Die jetzige Maßnahme in der Unteren Hauptstraße in Colmnitz dauert länger. Danach wird dort für 110 000 Euro weiter gebaut.

Die seit dem 18. Juli laufenden Bauarbeiten an der Stützmauer in der Unteren Hauptstraße von Colmnitz werden etwas länger, also bis zum 31. Oktober, andauern. Daher wird die Vollsperrung in dem Bereich um eine Woche bis zum 23. Oktober verlängert, teilt das Klingenberger Bauamt mit. Die Bauarbeiten hängen mit der Hochwasserschadensbeseitigung zusammen.

Busse des Regionalverkehrs Dresden (RVD) können weiter nicht die Haltestelle „Untere Hauptstraße“, Am Kuckuck, und den Busstopp am früheren Colmnitzer Gemeindeamt bedienen. Die 50 Meter von dort aus entfernte Ersatzhaltestelle an der Oberen Hauptstraße soll aber noch bis zum 23. Oktober zur Verfügung stehen. Da danach bis 31. Oktober nur noch Restarbeiten im Randbereich der Straße erfolgen, fahren die Busse ab 24. Oktober wieder regulär und halten an den üblichen Stationen dort.

Gebaut wird in der Unteren Hauptstraße aber auch noch bis Mitte November. Im Anschluss an die Arbeiten zur Hochwasserschadensbeseitigung plant die Gemeinde die Deckensanierung eines Teilstücks der Straße im Bereich der Hausnummern 40 bis 42 (Fabrikberg). „Auch dafür ist eine Vollsperrung notwendig“, erklärt Annett Boldt vom Bauamt. Die Umleitung erfolge so weiterhin über die Alte Freiberger Straße und die Nordstraße. Für Busse und die Anlieger werde eine Umleitung mit Ampel über die Straße „Zur Linde“ eingerichtet.

Die Instandsetzung dieses Straßenbereichs mit Fahrbahnschäden kostet rund 110 000 Euro. Das Vorhaben wird vom Freistaat gefördert mit etwa 97 200 Euro. Der Gemeinderat stimmte jüngst einstimmig für die Sanierung des Abschnitts. (SZ/skl)

zur Startseite