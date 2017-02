Sanierung nach dem Hochwasser

© Udo Lemke

Dieses Bild bietet sich gegenwärtig am Dorfteich in Klipphausen. Weil das Hochwasser von 2013 beträchtliche Schäden an den Böschungen verursacht hat, müssen diese mit Wasserbausteinen befestigt und gesichert werden. Auch der Ein- und der Ablauf des Teiches müssen erneuert werden. Für die Sanierung des Dorfteiches werden 87 000 Euro aufgewendet, erklärte Dieter Schneider, der Klipphausener Bauamtsleiter. Insgesamt müssen in der Gemeinde zur Beseitigung der 2013er Hochwasserschäden 19 Millionen Euro aufgewendet werden. Die Mittel dafür kommen komplett aus einem entsprechenden Programm von Bund und Land. Foto: Udo Lemke

zur Startseite