Sanierung in Schulen und Kitas

Sommerzeit ist Bauzeit. Das gilt nicht nur für die Straßen. Die Sommerferien und Schließzeiten werden auch für Arbeiten in den Kindergärten und Schulen genutzt. Wie die Stadt mitteilt, wird in vielen Einrichtungen derzeit gebaut.

Für rund 30 000 Euro werden Bodenbeläge in der Grundschule Niederlößnitz, im Steinbachhaus des Lößnitzgymnasiums und in den Horten der Grundschule Kötzschenbroda und der evangelischen Grundschule erneuert. In der Grundschule Oberlößnitz wird das Musikzimmer grundsaniert. Kosten: 22 000 Euro. Die Computerkabinette in der Grundschule Naundorf, der Oberschule Radebeul Mitte und des Lößnitzgymnasiums bekommen neue Klimasplitgeräte für 21 000 Euro. In mehreren Schulen finden Malerarbeiten statt. In der Oberschule Kötzschenbroda werden die Wasseranschlüsse erneuert.

Im Weinberghaus des Gymnasiums Luisenstift muss die Treppenanlage erneuert werden. Am Gymnasium haben auch die Arbeiten für die Medienerneuerung auf dem Areal begonnen. Die Stadt rechnet mit Kosten von 300 000 Euro.

Auch in den städtischen Kindergärten wird gebaut. Die Kita Thomas Müntzer bekommt einen neuen Eingangsbereich und das Treppenhaus wird saniert für 25 000 Euro. Der Umbau des Krippenbades in der Kita Radebeuler Spatzen kostet rund 35 000 Euro. In der Kita Naundorf wird die Elektronik in der Küche erneuert und die Krippenkinder in der Kita Geschwister Scholl bekommen neue Schlafräume für rund 7 000 Euro.

