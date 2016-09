Sanierung im Rittergut beginnt

Noch vor dem Winter will die Stadt Wilsdruff gemeinsam mit der Stiftung Leben und Arbeit mit der Sanierung des historischen Herrenhauses im Rittergut Limbach beginnen. Dafür wird in der Stadtratssitzung am Donnerstag, dem 29. September, ein erster Bauauftrag vergeben. Es handelt sich dabei um die Zimmerarbeiten im Bereich des Dachstuhls. Für die Rettung des Herrenhauses hat die Stadt kürzlich 205 000 Euro Fördermittel aus einem Denkmalschutzprogramm des Bundes sowie vom Land Sachsen erhalten. Weiteres Thema wird die Krippe in Herzogswalde sein. Sie soll in einem ehemaligen Bürogebäude eingerichtet werden. Die Ausschreibungen laufen, auch dort soll demnächst Baustart sein. Zudem möchte die Stadtverwaltung über weitere Hochwasserschutzmaßnahmen an der Wilden Sau informieren. Die Sitzung findet im historischen Rathaus statt und beginnt 19 Uhr. (hey)

