Sanierung im Ärztehaus Lauba verzögert sich Die Gemeinde Lawalde sucht indes Mieter für mehrere leerstehende Räume in dem Gebäude.

Das Ärztehaus Lauba. © Bernd Gärtner

Lawalde. Das Ärztehaus in Lauba muss noch auf eine bauliche Ertüchtigung warten. Der eigentlich für dieses Jahr geplante Anbau eines barrierefreien Zugangs soll nun spätestens im Frühjahr 2018 durchgeführt werden. Das teilte Lawaldes Bürgermeisterin Nadja Kneschke in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit.

Um die Bedingungen für die Mieter und die Bürger zu verbessern, werde nun geprüft, welche Sanierungsmaßnahmen kurzfristig nötig sind und welche man für die nächsten Jahre im Ärztehaus einplanen müsse. Außerdem vermietet die Gemeinde Lawalde im Ärztehaus Lauba mehrere leerstehende Räume. Die Räume befinden sich sämtlich im Erdgeschoss und seien barrierefrei zu erreichen.

Auch die insgesamt rund 60 Quadratmeter großen ehemaligen Friseurräume im Haus 3 des Fremdenverkehrszentrums Lawalde will die Gemeinde vermieten. Für Anfragen und Besichtigungstermine können sich Interessenten an die Gemeindeverwaltung Lawalde in der Rudolf-Breitscheid-Siedlung wenden. (SZ/mva)

zur Startseite