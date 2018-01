„Sanierung des Ritterguts Prossen schafft neue Arbeitsplätze“

Herr Kunack, die Großbaustellen Elbkai und Ostrauer Ring laufen abgesehen vom Lärm relativ geräuschlos. Sollte es tatsächlich Großvorhaben geben, die nicht viel teurer werden als geplant?

So ganz genau kann ich das noch nicht sagen, denn abgerechnet wird zum Schluss. Natürlich haben wir bei jeder Baumaßnahme immer die Kosten im Blick und sind bestrebt, das meiste davon rauszuholen, was förderfähig ist. Alles, was zusätzliche Leistungen sind oder vorher nicht in der Form existierte, wie zum Beispiel der Stromanschluss am Elbkai, diese Leistungen muss man aus dem laufenden Haushalt begleichen. Nach meinem letzten Wissensstand sind wir auf einem guten Weg.