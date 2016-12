Sanierung des Pfarrhauses gesichert Für das Gebäude in Gebelzig wurden mehr als 200 000 Euro Fördermittel bewilligt.

Mit einer besonderen Überraschung konnte Pfarrerin Christiane Matschew die Gemeinde und die Mitglieder des Kirchengemeinderates der evangelischen Kirchengemeinde Gebelzig am Heiligabend beglücken. Nach Krippenspiel und einfühlsamer Predigt in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche überreichte sie bei der Christvesper in der Gebelziger Sankt Georgskirche zwei Schecks.

Insgesamt 218 000 Euro Fördergelder für die Innen- und Außensanierung des Pfarrhauses werden den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates damit zugesichert. Das Gebäude wurde im späten 18. Jahrhundert im barocken Stil errichtet.

Die Gesamtsumme der Fördergelder setzt sich zusammen aus 118 000 Euro Leader-Förderung und 100 000 Euro Zuschuss von der Landeskirche Berlin – Brandenburg – Schlesische Oberlausitz und dem Kirchenkreis Oberlausitz.

Mit dem Eintreffen der Fördergelder kann nun das Projekt Innen- und Außensanierung des Gebelziger Pfarrhaus, bei dem die Kirchengemeinde Gebelzig Bauherr ist, begonnen werden. Über das Vorhaben hatte die SZ bereits berichtet.

