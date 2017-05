Sanierung des Freibadesees muss warten Neustadt nimmt unerwartet weniger Steuern ein als geplant. Das hat Konsequenzen – auch für den Bauhof.

Für den Ausbau des Freibadesees fehlt das Geld. © Dirk Zschiedrich

Die Stadt muss sparen – und das ganz plötzlich. Anders als in dem im Januar beschlossenen Haushalt fehlen der Stadt für dieses Jahr mehr als 1,5 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Rund ein Drittel der Gewerbesteuer fällt weg, informierte Bürgermeister Peter Mühle (NfN) vor wenigen Tagen. Heißt: Statt 4,8 Millionen Euro fließen 2017 nur etwas mehr als drei Millionen Euro in die Stadtkasse. Damit Neustadt trotzdem flüssig bleibt, wurde eine partielle Haushaltssperre erlassen. Davon betroffen ist unter anderem die anstehende Sanierung des Freibadesees am Rugiswalder Weg.

„Gewerbesteuer ist eben nicht planbar“, fasst Kämmerer Sandro Elstner die Situation zusammen. Die Steuer, die Neustadt von den ansässigen Unternehmen einfordert, kann schwanken und ist abhängig vom Gewinn der Firmen. Welches Unternehmen dieses Jahr plötzlich mehr als eine Million Euro weniger Steuern bezahlt, unterliegt dem Steuergeheimnis. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein und müssen nicht unbedingt mit einem schlechten Geschäftsjahr zusammenhängen. Auswirkung auf die Gewerbesteuer haben auch größere Investitionen, möglicherweise auch an anderen Standorten einer Firma.

Egal aus welchem Grund – das Geld fehlt Neustadt jetzt. Mehr als 700 000 Euro dürfen in diesem Jahr nun doch nicht ausgegeben werden. Konsequenzen hat das für die Sanierung des Freibadesees. Dieser sollte im Spätsommer als Regenrückhaltebecken ausgebaut werden, sodass er im Notfall mehr Wasser aus dem Schluckenbach zurückhalten kann. Neue Abläufe, ein Umbau der Straße und eine erneuerte Kanalisation würden das Vorhaben rund 250 000 Euro teuer machen. Jetzt wird zunächst eine abgespeckte Variante für einen Bruchteil der Kosten veranschlagt, um die defekten Absperrbretter auszutauschen, durch die eine Regulierung der Wassermenge im See derzeit nicht möglich ist. Im September sollen die Arbeiten beginnen und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. „Im Sommer können die Gäste also wie immer baden gehen“, sagt Neustadts Bauamtsleiter Michael Schmidt.

Neustadt muss zusätzlich noch an anderen Stellen sparen. Kämmerer Sandro Elstner betont, dass davon vor allem die Verwaltung betroffen ist und der Bürger von den Kürzungen kaum etwas mitbekommt. Er zählt unter anderem Fahrzeuge des Bauhofs oder Büroausstattung auf, die dieses Jahr dann eben doch nicht gegen Neuanschaffungen ausgetauscht werden – außer, es ist dringend notwendig. Die partielle Haushaltssperre bleibt erst einmal unbefristet bestehen.

