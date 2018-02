Sanierung der Turnhalle wird teurer Das Dach der Sporthalle kostet mehr als ursprünglich gedacht.

Kurort Hartha. Die Sanierung der Turnhalle an der Grundschule „Bernhardt Hantzsch“ im Tharandter Ortsteil Kurort Hartha kostet mehr als geplant. Die Stahlträger im Dach mussten großflächig gestrahlt werden, um sie gegen Erosion zu schützen, teilt die Tharandter Rathausspitze mit. Die damit verbundenen Aufwendungen am Dach der Sporthalle verursachen weitere Kosten. Dabei geht es konkret um einen Nachtrag von knapp 13 000 Euro, den die Firma Kuhn Dach- und Schornsteinbau aus Tharandt fordert. Der Tharandter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich die ausstehende Summe bewilligt. Damit erhöhen sich auch die Kosten für die Sanierung der Turnhalle auf insgesamt rund 147 500 Euro. Trotz der Mehrkosten liege die Baumaßnahme aber noch im Budget, so die Rathausspitze in Tharandt. Im April sollen die Arbeiten an der Schule weitergehen. Dann wird auch der Verbinder neben der Turnhalle und das Schulhaus als solches saniert. (SZ/ves)

