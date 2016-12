Sanierung der Turnhalle geht weiter Im nächsten Jahr sollen die Fassade und der Eingangsbereich in Ordnung gebracht werden. Dafür ist Fördergeld beantragt.

Größtes Vorhaben des Kultur- und Sportbetriebes im kommenden Jahr ist die abschließende Sanierung der Turnhalle an der Pestalozzischule. Eigentlich sollte die Klinkerfassade schon in diesem Jahr in Ordnung gebracht werden. Doch ohne Fördergeld hätte der Kultur- und Sportbetrieb dieses Vorhaben nicht stemmen können. Immerhin belaufen sich die Kosten auf rund 125 000 Euro. Von der Sportförderung gab es kein Geld. Deshalb war es gut, dass Freistaat und Bund das sogenannte Investitionskraftpaket auflegten. Aus diesem Fördermitteltopf sollen 50 Prozent der Gesamtsumme finanziert werden. Die andere Hälfte übernimmt der Kultur- und Sportbetrieb.

Auch der Eingangsbereich der Turnhalle soll in Ordnung kommen. Das betrifft sowohl die Treppenanlage, die Eingangstür, die beiden Umkleidekabinen als auch den Eingangsbereich selbst. Dafür belaufen sich die Kosten auf 60 000 Euro. Der Eigenanteil, den der Kultur- und Sportbetrieb aufbringen muss, liegt bei 15 000 Euro.

„Wir planen jährlich pauschal eine Summe von 15 000 Euro für Investitionen ein. Sind Reparaturen notwendig, können wir sofort handeln“, sagte Günter Roßberg, Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebes. Im vergangenen Jahr wurden aus diesem Budget nur 1 000 Euro benötigt.

Günter Roßberg stellt den Stadträten den Wirtschaftsplan des Kultur- und Sportbetriebes vor. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf 813 000 Euro. „Der Haushalt ist ausgeglichen und die Zahlungsfähigkeit gesichert“, sagte Roßberg. Von der Stadt bekommt der Betrieb 411 000 Euro für die auf ihn übertragenen Aufgaben der Unterhaltung von Sportstätten und für die Kultur in der Stadt (siehe Kasten). Das ist etwas weniger als in den vergangenen Jahren.

„Der Stadtrat hat die Zahlen besprochen. Wir mussten uns entsprechend anpassen“, so der Betriebsleiter. Die Differenz soll durch Einnahmen bei Veranstaltungen und durch Vermietung eingenommen werden. „Wir sind langsam an der Grenze angekommen, da wir wegen des Schulsports gebunden sind. Seit November ist jedes Wochenende ausgebucht“, so Günter Roßberg. Auch für das nächste Jahr steht der Veranstaltungsplan.

Zu den Aufgabenbereichen des Eigenbetriebes der Stadt gehört auch die Bibliothek. Die erhielt in den vergangenen Jahren einen Zuschuss vom Kulturraum Mittelsachsen-Erzgebirge. Beantragt wurden etwa 30 000 Euro. Bekommen hat der Betrieb 9 000 bis 10 000Euro weniger. Nun wurde zur Sitzung des Kulturkonvents beschlossen, dass Hartha nur eine Medienförderung in Höhe von 4 700 Euro erhält (DA berichtete). Die Förderung für die Bibliothek wurde gestrichen, weil zwei Kriterien nicht eingehalten worden sein sollen.

Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen. Deshalb will sich Günter Roßberg im Januar mit dem Kultursekretär Wolfgang Kalus treffen und nach einer einvernehmlichen Lösung suchen. „Mehr kann ich vorerst dazu nicht sagen, da noch kein Förderbescheid vorliegt. Ist das der Fall, werden wir die Möglichkeit zum Widerspruch nutzen“, sagte Roßberg.

CDU-Stadtrat Ronny Walter fragte, ob dieser erhebliche finanzielle Einschnitt Auswirkungen auf der Förderung der Vereine in Bezug auf die Kinder- und Jugendarbeit hat. Ihnen wird eine kostenlose Hallen- und Platznutzung für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gewährt. Außerdem müssen heimische Vereine nicht den vollen Preis für die Hallennutzung zahlen. „Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um die bestehenden Hallengebühren beizubehalten und die Sportstätten weiterhin für die Kinder- und Jugendarbeit kostenlos zur Verfügung stellen zu können“, sagte der Betriebsleiter.

Sollte es zu der Streichung des Fördergeldes für die Bibliothek im Umfang von 25 000 Euro kommen, dann müssten sich die Stadträte bekennen – eventuell der Einrichtung eine finanzielle Unterstützung gewähren.

