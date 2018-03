Sanierung der Teiche geht voran Tharandt will die Schäden an den Grillenburger Teichen endlich beheben. Dafür werden wieder Firmen gesucht.

Am Schlossteich Grillenburg werden die Überlaufe instand gesetzt. © Archiv: Daniel Förster

Tharandt. Die Stadt Tharandt will die Überläufe an den Grillenburger Teichen weiter sanieren. Die Arbeiten am Bauwerk zwischen Badeteich und Schlossteich befinden sich in den letzten Zügen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden seit Herbst bereits die Mauerflügel zum Badeteich verfugt. Der Überlauf wurde aufgemauert und ein neuer Absperrschieber eingebaut. Wenn das Wetter passt, sollen noch im März die Mauern in Richtung Schlossteich saniert werden. Um die Schäden aus dem Hochwasser am Ablauf zum Badeteich zu beheben, sind Investitionen von knapp 223 000 Euro erforderlich. Durchgeführt werden die Arbeiten von der Firma Trinitz Bauwerkssanierung aus Dresden. In einem ersten Schritt hatte die Stadt im Frühjahr und Sommer 2017 bereits den Ablauf am Gondelteich repariert. Diese Arbeiten waren mit rund 42 500 Euro nicht ganz so kostspielig.

Um die Sanierung der Überläufe an den Teichen in Grillenburg abschließen zu können, hat die Stadtverwaltung nun noch die Leistung für den Ablauf am Oberen Teich ausgeschrieben. Hier muss das Natursteinmauerwerk gereinigt werden und eine Frostschutzschicht aufgebracht werden. Außerdem ist eine Böschung mit Steinen zu sichern und zu profilieren. Auf einer Länge von zwölf Metern muss zudem ein Geländer neu eingebaut werden. Sobald die Angebote vorliegen, wird der Tharandter Stadtrat den Auftrag an eine Firma vergeben, damit die Sanierung weitergeht.

Eigentlich wollten die Tharandter mit der Sanierung an den Grillenburger Teichen schon weiter sein. Doch nachdem die Stadt im Frühjahr 2017 mit den Arbeiten begann, brachte das Amt für Denkmalschutz neue Auflagen ein. Das sorgte für neuerliche Planungen und Verzögerungen.

