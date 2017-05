Sanierung der Sense soll im April 2018 losgehen Der Freistaat sagt die Förderung zu. Der Petitionsausschuss macht Druck. Aber es könnte auch noch Schwierigkeiten geben.

Auf Betreiben der Bürgerinitiative fand ein Vor-Ort-Termin an der Sense mit dem Petitionsausschuss des Landtages und Vertretern von Landkreis und Wirtschaftsministerium statt. © privat

Sächsische Schweiz. Tiefe Gräben ziehen sich entlang der Straße zwischen Hohnstein und Bad Schandau. An einigen Stellen wurden die abgebrochenen Ränder stabilisiert. Eine Stützwand wurde neu gebaut. Alles provisorisch. Doch schon das war ein Kraftakt. Davon konnten sich die Teilnehmer der Vor-Ort-Begehung mit Vertretern des Petitionsausschusses des Landtages, des Wirtschaftsministeriums und des Landratsamtes am Montag ein Bild machen.

Zustande gekommen war der Termin, weil sich in Goßdorf um die Einwohner Petra Ledig, Steffen Fischer und Raik Dünnebier eine Bürgerinitiative gegründet hatte, die sich der drohenden Komplettsperrung der Straße auf Jahre entgegenstellt. Die Sperrung war notwendig geworden, weil ein Unwetter Mitte Juni 2016 die Kreisstraße zerstört hatte. Insgesamt 27 Schadstellen wurden protokolliert. Dass die Trasse, die sogenannte Sense, ab 2. Juni, 18 Uhr, wieder befahrbar ist, das ist auch ein Erfolg der Arbeit der Bürgerinitiative.

An der größten Schadstelle wird der Verkehr bis zur endgültigen Sanierung der Straße per Ampel vorbeigeleitet. Damit ist jedoch nur eine Forderung der Bürgerinitiative erfüllt. Denn Anwohner befürchten, dass die Trasse nach der provisorischen Öffnung in Vergessenheit geraten könnte. Doch auch in diesem Punkt konnte die Bürgerinitiative einen Erfolg verbuchen. Die Vertreterin des Wirtschaftsministeriums habe bestätigt, dass Dresden bereits dringend auf den Förderantrag aus dem Landratsamt warte und der Freistaat die Förderung positiv sehe, sagt Petra Ledig.

Im Landratsamt, so war zu erfahren, wird bereits intensiv an der Planung und dem Förderantrag gearbeitet, damit der eingereicht werden kann. Doch die Sanierung der Straße ist nicht nur Sache des Landratsamtes. Die Sense führt durch Landschaftsschutzgebiet und durch die Kernzone des Nationalparks. Deshalb wollen auch die Naturschutzbehörden und die Nationalparkverwaltung mitreden. Bis Ende September wolle man mit allen betreffenden Ämtern und Behörden einen Konsens finden, sagt Heiko Weigel, erster Beigeordneter des Landrates. Der Förderantrag solle unbedingt noch in diesem Jahr eingereicht werden, um Planung und Ausschreibung voranzutreiben.

Angestrebt werde ein Baubeginn im April 2018. Den Termin wertet auch die Bürgerinitiative positiv. „Wir werden da aber dran bleiben und immer wieder beim Landratsamt nachfragen“, sagt Steffen Fischer. Man wolle das Planungsverfahren in der vereinbarten engen Abstimmung mit dem Landratsamt auch weiter positiv begleiten, ergänzt Raik Dünnebier. Wie ernst die Anliegen der Bürgerinitiative in Dresden genommen werden, zeigt die Aussage des Vertreters des Petitionsausschusses im Landtag, Jörg Vieweg. Das Verfahren solle erst abgeschlossen werden, wenn der Fördermittelantrag beim Land gestellt wurde. Erst dann verfasse der Petitionsausschuss den Abschlussbericht.

