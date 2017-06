Sanierung der Pesta startet Die Oberschule in Copitz wird nicht nur modernisiert, sondern auch erweitert.

Die Pestalozzi-Oberschule in Copitz wird zur Baustelle. © Spittel

Der Startschuss für die umfassende Sanierung der Pestalozzi-Oberschule in Copitz fällt am 15. Juni. An dem Donnerstag übergibt Umweltstaatssekretär Herbert Wolff an Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke einen Förderbescheid aus dem Programm Brücken in die Zukunft. Mit den Fördermitteln wird die Sanierung und Erweiterung der Pestalozzi-Oberschule unterstützt. „Somit ist die Finanzierung gesichert“, sagt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel. Um künftig mehr Schüler aufzunehmen, ist ein Anbau geplant. Das bestehende Gebäude wird modernisiert. Die Gesamtsumme der Maßnahme beläuft sich auf rund 13 Millionen Euro. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Februar 2019 an (hui)

zur Startseite