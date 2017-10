Sanierung der Parkschule wird teurer Denkmal- und Brandschutz treiben die Kosten in die Höhe. Mindestens eine halbe Million Euro kommen dazu.

Die Parkschule am Karl-Liebknecht-Ring ist derzeit schülerlos. Sie lernen in der Burgteichschule. © Bernd Gärtner

Die Sanierung der Parkschule am Karl-Liebknecht-Ring wird teurer als ursprünglich geplant. Auflagen der Denkmalschutzbehörde, zusätzlich notwendige Leistungen beim Brandschutz und die Umverlegung von Fernwärmeleitungen treiben die Kosten in die Höhe. Das gab Baudezernent Ralph Höhne in der Sitzung des Technischen- und Vergabeausschusses des Stadtrates am Donnerstagabend bekannt. In der Vorplanung waren etwa 2,8 Millionen Euro für die Sanierung der „roten Schule“, wie sie von den Zittauern auch genannt wird, veranschlagt. Die Finanzierung dieser Summe steht, der Zuwendungsbescheid aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ ging bereits im Juli ein.

Nach SZ-Informationen steigen die Baukosten allein für den geplanten Anbau von rund 350 000 Euro auf 820 000 Euro. Fakt ist, die Herstellung der Barrierefreiheit ist an dem denkmalgeschützten Gebäude nur über einen Anbau machbar. Der geplante „Zwischenbau mit integriertem Aufzug“ an der Giebelseite zur Max-Müller-Straße soll sich vom Kellergeschoss bis zum zweiten Obergeschoss erstrecken und zwei Vorbereitungsräume, zwei Behindertentoiletten und ein Lehrer-WC aufnehmen. Der Ausschuss beschloss einen Nachtrag zu den bereits vergebenen Planungsleistungen an das Ingenieurbüro Bauplanung Mielke, weil sich das Honorar der Architekten und Ingenieure an der Bausumme orientiert. Der Neubau erfordert zudem eine Tragwerksplanung. Den Auftrag zur Ausführung der Planung vergab der Ausschuss an das Zittauer Ingenieurbüro für Tragwerksplanung Klaus. Die Planungsleistungen für Heizung/Lüftung/Sanitär gehen an das Zittauer Ingenieurbüro Handschick.

Baudezernent Ralph Höhne nutzte die Gelegenheit, auf das Gerede im Vorfeld der Sitzung einzugehen. Nach SZ-Informationen ist in der Öffentlichkeit kritisiert worden, dass die alten Heizkörper nach der Sanierung im Gebäude verbleiben sollen. Die bestehende Heizungsanlage sei vom Planungsbüro geprüft und für gut befunden worden. Mit kleineren Ergänzungen, wie den Einbau zusätzlicher Pumpen oder der Dämmung einzelner Rohre, könne die Anlage auf den heutigen Stand gebracht werden, so Höhne. Zweifellos sind die Heizkörper optisch verschlissen, aber dies werde mit frischer Farbe geändert. Höhne wies darauf hin, dass auch bei der Sanierung der Lessing- und Weinauschule die alten Heizkörper dringeblieben sind. Die massiven Gussheizkörper seien ohnehin stabiler als die Flachheizkörper, bei denen die Schüler als Allererstes das Abdeckblech abreißen, so der Baudezernent. Mit einem Plädoyer für die Sparsamkeit beendete er das Thema: „Die halten noch 50 Jahre.“ Der Ausschuss folgte der Auffassung und vergab auch die Aufträge für die Trockenbauarbeiten. Nur zwei Firmen reichten Angebote zum Trockenbau ein. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Boxberg.

Der vorgesehene Erhalt des Fußbodens im Erdgeschoss der Schule ist aufgrund festgestellter Höhendifferenzen nicht möglich und erfordert den Abbruch und Wiederaufbau des Fußbodens sowie die Erneuerung der Brandschutzelemente. So steigen auch beim Los „Innentüren-Brandschutz“ die Kosten von ursprünglich geplanten 82 000 Euro auf 145 000 Euro.

Woher das ganze zusätzliche Geld kommen soll, fragte Stadtrat Oliver Johne (CDU) besorgt. Der Mehrbedarf sei in der Kämmerei angemeldet, entgegnete Höhne, ohne eine genaue Summe zu nennen.

