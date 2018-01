Sanierung der Ostmagistrale geht weiter

Im Dresdner Osten müssen Autofahrer erneut mit Behinderungen rechnen. Denn die Sanierung der Ostmagistrale Borsberg-/Schandauer/Wehlener Straße geht weiter. Bis Juli erneuern die Bauleute die angrenzende Schlömilchstraße sowie die Kipsdorfer im Abschnitt zwischen Schlömilchstraße und Hausnummer 151a. Daher werden die Schlömilchstraße und die Kipsdorfer Straße zwischen Anker- und Schlömilchstraße gesperrt, wie die Stadt mitteilt.

In beide Richtungen werden die Autofahrer über Wehlener und Salbachstraße zur Kipsdorfer gelenkt. Auch für die Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs gibt es Einschränkungen. So fahren die Busse der Linie 87 in beide Richtungen Umleitungen. Die Haltestelle Lengefelder Straße wird daher nicht mehr angefahren.

2013 hatte die Sanierung der rund 5,5 Kilometer langen Trasse vom Fetscherplatz bis nach Laubegast begonnen. Wenn der jetzige Bauabschnitt beendet ist, müssen das letzte Stück der Wehlener Straße, die Straße Alttolkewitz sowie die Österreicher Straße bis zum Kronstädter Platz erneuert werden. Frühestens Ende 2020 könnte das Bauprojekt beendet sein. (SZ/sh)

