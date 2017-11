Sanierung der Grundschule wird teurer Während des Umbaus sind unbekannte Mängel an Wänden und Böden ans Licht gekommen. Der Nachtrag fällt gering aus.

© Symbolfoto: dpa

Dass eine Großbaustelle häufig unvorhersehbare, unliebsame Überraschungen bereithält, zeigt sich derzeit bei der Sanierung des Nordflügels der Grundschule in Waldheim. Der Technische Ausschuss musste am Donnerstag Nachträge in Höhe von rund 8 000 Euro beschließen. „Während der Ausführung der Bauarbeiten wurden infolge der teilweise unbekannten Bausubstanz Änderungen der Planung beziehungsweise zusätzliche Umbaumaßnahmen erforderlich“, informierte Bauamtsleiter Michael Wittig.

Unterhalb der alten Fliesen in den Sanitärräumen im ersten und zweiten Obergeschoss seien die Arbeiter auf einen speziellen Estrich gestoßen, dessen Tragfähigkeit für den neuen Fliesenbelag nicht ausreicht. Deshalb musste dieser entfernt und stattdessen ein neuer Zementestrich eingebaut werden. „Im Erdgeschoss wurde hofseitig eine Ausmauerung der Fensternischen festgestellt, die durchnässt und nicht ausreichend tragfähig zur Befestigung der Heizkörper ist“, erläuterte Wittig. Diese mussten abgebrochen und sollen nun wieder ausgemauert werden. „Hierzu ist eine Verzahnung mit dem angrenzenden Mauerwerk herzustellen“, sagte er.

Um fast 3 700 Euro haben sich die Trockenbauarbeiten verteuert. Aus hygienischen und brandschutztechnischen Gründen musste für das Küchenpersonal ein neuer Umkleideraum hergerichtet werden. Dies erfolgte im Zuge der Sanierungsmaßnahme nahe dem Küchenbereich. Während der Bauzeit erfolgt der Zugang zur Kita im Erdgeschoss über einen Hintereingang. Dafür wurde eine Trockenbauwand zur Abtrennung des Eingangs von der Baustelle hergestellt.

„Des Weiteren wurde festgestellt, dass in dem Deckenzwischenraum über dem Sanitärraum der Kita sämtliche Sanitärleitungen verlaufen. Diese mussten erneuert werden, wodurch die Unterhangdecke teilweise demontiert und nach Umbau der Leitungen wieder eingebaut werden musste“, so Michael Wittig. Für den Einbau der Brandschutztüren müssen aufgrund der Zulassung der Türen Verstärkungsprofile in die Trockenbauwand montiert werden.

Der Tischler verlangt knapp 3 000 Euro mehr. „Aufgrund der langen Lieferzeiten der Türelemente und des geplanten Umzuges der Kita zurück ins Erdgeschoss musste die Tür zur Kita mit einer Express-Lieferung bestellt werden. Dafür wurde ein Zuschlag erforderlich“, berichtete Michael Wittig. Zudem seien die genauen Anforderungen an die Sicherung der Kita-Eingangstür dem Hochbauamt und den Planungsbüros von dem Betreiber erst nach Beginn der Bauarbeiten mitgeteilt worden. „Während der Bauphase sind Dinge bekannt geworden, die so vorher nicht absehbar waren oder die wir einfach nicht bedacht haben.“

Mit reichlich 600 Euro schlägt der zusätzliche Einbau eines Glasfaserkabels zwischen den Räumen der Kita im Erdgeschoss bis zum Server-Raum der Grundschule zu Buche. Das werde benötigt, um die Büroräume an das Schulnetzwerk anzubinden, so Michael Wittig. Nach dem Entfernen des alten Fußbodenbelages im Flurbereich wurde festgestellt, dass der Untergrund sichtbare Risse aufweist. „Diese mussten vor Einbau des neuen Belages verschlossen werden“, nannte Michael Wittig einen weiteren Punkt.

Die Sanierungskosten für den Nordflügel der 141 Jahre alten Grundschule sind mit rund einer Million Euro geplant. Es gibt 546 000 Euro Fördergeld vom Freistaat. Die Mehrkosten im ersten Bauabschnitt werden aus dem Stadthaushalt gedeckt.

