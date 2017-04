Sanierung der Christus-Kirche kostet mehr Zeit und Geld Die Stühle sind teurer. Doch nicht nur ihretwegen wird in Heidenau länger gebaut. Für die Pfarrerin überwiegt trotzdem Hoffnung.

Bleibt noch länger Baustelle: die Christuskirche. © Norbert Millauer

Sie hatten einen zeitlichen Puffer eingeplant, doch auch der reicht nun nicht. Es ist der Heidenauer Kirchgemeinde mit Pfarrerin Erdmute Gustke etwas unangenehm, aber da „müssen wir jetzt durch“. Die Christuskirche wird nicht wie geplant im September wieder eingeweiht. Der Grund: das Geld. 440 000 Euro wird der Umbau der Kirche zum Gemeindezentrum teurer. Das ist immerhin rund ein Drittel der anfangs angenommen Bausumme von 1,4 Millionen Euro. Gründe für die Mehrkosten gibt es einige, sagt Erdmute Gustke. Bei einem alten Gebäude, und das ist die ehemalige Fabrik auf der Rathausstraße, gibt es immer mal etwas Unvorhersehbares. Bei den Außenanlagen habe man die Kosten zu gering angesetzt. Man wollte keine zu hohe Bausumme und plante nur das Nötigste ein. Erst vor einigen Monaten wurden umfangreichere, aber notwendige Maßnahmen im Außenbereich geplant.

Bei den Stühlen hat man sich schlichtweg verschätzt. Für 100 Euro dachte die Kirchgemeinde, müsste schon ein ordentlicher Stuhl zu bekommen sein. Doch nur ein ordentlicher Stuhl reicht nicht, er muss verkettbar, stabil, stapelbar und auch angemessen sein. Nun kostet einer 300 Euro. Da reicht auch der für die Stühle, für die es keine Fördermittel gibt, initiierte Weinverkauf nicht, um sie zu bezahlen. So kommen am Ende die rund 440 000 Euro zusätzlich zusammen.

Auch wenn es jetzt ums Geld geht – „das ist nicht unser Hauptthema“, sagt Erdmute Gustke. Sie schaut weiter und sieht in dem Vorhaben mit all seinen Auswirkungen mehr. Dass für den Umbau Fördermittel zur Verfügung gestellt wurden, sei ein Hoffnungszeichen und nicht nur ein rechnerischer Erfolg. Immerhin stehen viele dahinter, nicht nur evangelische Christen. Auch Katholiken und sogar Atheisten spenden für die Kirche, verfolgen den Umbau. Diese Hilfe ist mehr wert als Geld, sagt Erdmute Gustke. Es ist ein erster Schritt zu dem, was die Kirche will, nämlich in der Stadt anzukommen, sie mitzugestalten. Nicht umsonst wird die Kirche zum Zentrum – für die Gemeinde und die Stadt. Heidenau hat dafür sogar das Fördergebiet Mügeln erweitert. Verschobene Eröffnung, Mehrkosten … über Parallelen zu Flughäfen, Bahnhöfen und anderen bundesweiten Vorhaben lächelt Erdmute Gustke. Das müsse man wohl in Kauf nehmen.

Nun müssen alle, die schon die 1,4 Millionen Euro finanzierten, gefragt werden, was sie noch drauflegen können. Das sind Bund und Land, die Stadt, die Landeskirche und natürlich die Kirchgemeinde selbst. Da es sich um Fördermittel handelt, müssen die neuen Aufträge auch wieder ausgeschrieben werden. Das kostet Zeit.

Zu Ostern passt der Friedhof

Einen neuen Termin für die Einweihung gibt es derzeit nicht. Noch einmal Weihnachten in der Friedhofskapelle? „Ich hoffe nicht“, sagt Erdmute Gustke, obwohl Weihnachten auch dort in sehr guter Atmosphäre gefeiert wurde. „Es ging uns gut“, und wird es auch jetzt zu Ostern. Fast noch mehr, denn zu Ostern passt die Friedhofskapelle mit dem Mosaik-Glasfenster des auferstandenen Christus in der Kapelle.

Die Osternachtsfeiern am Sonntag finden 5.30 Uhr in Burkhardswalde und Dohna statt. Dorthin sind die Heidenauer mit eingeladen. In Burkhardswalde bringt der Gottesdienst ein Wiedersehen mit Pfarrer Christian Lehnert, der jetzt in Leipzig lebt. In Heidenau ist 9.30 Uhr Gottesdienst – in der Friedhofskapelle. Dort wird nächstes Jahr das Osterfest, wie in Heidenau üblich, 7 Uhr beginnen. Anschließend geht es zum Frühstück und Gottesdienst in die Christuskirche. Darauf freuen sich Erdmute Gustke und die Gemeinde schon heute.

