Sanierung beginnt am Sportkomplex Die Stadt Altenberg geht die dringendsten Probleme an und will eine sechsstellige Summe investieren.

Am Sportkomplex in Altenberg gehen am Sonnabend die Bauarbeiten los. © dpa

Am 15. Oktober rücken Bauarbeiter am städtischen Sportkomplex an der Dresdner Straße in Altenberg an. Sie werden die Zufahrt in Schuss bringen und neuen Asphalt auftragen. In dem Zuge sollen auch noch ein paar neue Stellflächen für Pkws entstehen, informiert Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Das ist der Auftakt für eine Reihe von Bauarbeiten, die Altenberg in den nächsten ein, zwei Jahren in Angriff nehmen will. Die Ausschreibung für Sanitärarbeiten und die Modernisierung der Umkleideräume in allen Etagen läuft. Kirsten zufolge will die Stadt hier um die 200 000 Euro investieren.

Hintergrund ist, dass der städtische Sportkomplex dringend sanierungsbedürftig ist. Nach langem Hin und Her hatte sich der Kreistag aber nicht für die Modernisierung dieses Gebäudekomplexes ausgesprochen, sondern sich für den Neubau eines Leistungssportzentrums am Gymnasium am Schellerhauer Weg entschieden. Damit sind die Probleme aber am Sportstättenkomplex nicht gelöst. Und der Neubau ist auch noch nicht in Sicht. Um Trainingsbedingungen für Spitzen- und Breitensport weiterhin abzusichern, hatte der Stadtrat bereits im Juli entschieden, die Sanierung anzugehen.

