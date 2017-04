Sanierung am Damm wird teurer Die Stadt Kamenz must 110 000 Euro mehr für das Projekt aufbringen.

Mehr Geld für die Sanierung des Dammes. © dpa

Der Stadtrat hat eine „überplanmäßige Investitionsauszahlung“ beschlossen. Sie betrifft das Straßenbau- und Sicherungsvorhaben Am Damm bzw. an der Schillerpromenade, dass die Stadt gemeinsam mit der Deutschen Bahn vorantreibt. Die Ausschreibung, an der sich vier Firmen beteiligten, hatte kein Angebot ergeben, dass in der Planungsvorgabe lag. Das Gesamtvorhaben von etwa 1,3 Millionen Euro wird allein für die Stadt jetzt 110 000 Euro teurer. Insgesamt liegen die Kosten etwa 30 Prozent über dem eigentlichen Planansatz, was der Stadtrat zähneknirschend zur Kenntnis nahm. Der Mehraufwand wird durch das Vorhaben „Nordstraße-Minikreisel“ gedeckelt, wo in diesem Jahr nun doch noch nichts passiert. Baubeginn am Damm ist am 18. April, der Straßenbau startet Ende Mai. Alles soll dann Mitte November fertig sein. (szo).

