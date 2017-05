Sanierte Stadthalle bis 2021 gefordert Der Förderverein will, dass die Görlitzer Stadträte einen entsprechenden Beschluss verfassen. Aber nicht nur das.

Die Stadthalle Görlitz im Abendlicht © nikolaischmidt.de

Die 270 Mitglieder des Stadthallen-Fördervereins erkennen die Fortschritte bei der Sanierung der Halle an. Zugleich beauftragten sie den Vorstand, sich für einen Stadtratsbeschluss einzusetzen, in dem die Fertigstellung der Stadthallensanierung für das Jahr 2021 verlangt wird. „Das wäre ein klarer Auftrag an die Stadt“, sagt Vereinsvorsitzender und CDU-Stadtrat Thomas Leder. „Mit diesem Bekenntnis könnte mit mehr Elan im Görlitzer Rathaus die Sanierung vorangetrieben werden.“

Außerdem stellte der Verein die Überweisung einer fünfstelligen Summe im kommenden Jahr in Aussicht, um die Stadthallenbrücke zu sichern. Voraussetzung: Die Stadt müsste Gelder für diese Arbeiten in den Haushalt einstellen. Leder gab sich optimistisch, dass für die Brückenarbeiten auch weitere Sponsoren gewonnen werden können. Die Brücke zum Haupteingang der Stadthalle ist seit Jahren in einem desolaten Zustand und muss abgestützt werden. (SZ/sb)

