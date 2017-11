Sanierte Schule wird gezeigt In Großschönau stehen diesen Sonnabend die Türen vom Haus II der Pestalozzi-Oberschule für die Besucher offen.

Blick auf die Pestalozzi-Schule Großschönau. © Thomas Eichler

Nach einer kompletten Innensanierung wird an diesem Sonnabend das Haus II der Pestalozzi-Oberschule in Großschönau für den Schulbetrieb bei einem Tag der offenen Tür übergeben. Zur Einweihung des Hauses laden Schüler, Lehrer und Gemeinde die Besucher ein, das Gebäude zu erkunden, um zu sehen, was sich hier alles verändert hat. Die Übergabe des Hauses von Bürgermeister Frank Peuker (SPD) an die Schüler und Lehrer erfolgt gegen 15 Uhr.

Der Tag der offenen Tür beginnt aber schon eine Stunde früher und endet um 17 Uhr. Schüler und Lehrer haben ein vielseitiges Programm vorbereitet, verrät die Schulleitung. Die Gäste können aber auch die einzelnen Fachunterrichtsräume besichtigen. In Ausstellungen zeigen die Schüler zudem, was sie im Unterricht alles lernen oder gemeinsam mit ihren Lehrern unternommen haben. Es kann gebastelt, aber auch während des Rundganges durch das sanierte Schulgebäude das Schülercafé besucht werden.

Für die Innensanierung des Hauses II der Pestalozzi-Oberschule hatte die Gemeinde schon 2015 Fördermittel beantragt und ein Jahr später erhalten. Der Freistaat fördert die Innensanierung des Gebäudes mit 234000 Euro. Die Gesamtkosten betragen etwa 645000 Euro. Während der seit März 2017 begonnenen Bauarbeiten sind die komplette Elektro-, IT- und Heizungsinstallation erneuert worden. Aber auch die Wärmedämmung und eine zweite Wärmepumpe für das Optimieren der Heizungsanlage wurden errichtet sowie der Brandschutz verbessert. Auf den drei Geschossebenen sind neben dem Speiseraum mit der Ausgabeküche fünf helle, große Klassenräume entstanden. Davon ist ein Zimmer als Werkraum ausgestattet und in einem Raum eine moderne Lehrküche eingerichtet worden.

„Mit dieser Baumaßnahme ist die seit 2003 kontinuierliche Sanierung des repräsentativen Gebäudekomplexes der Schule weitestgehend abgeschlossen“, so Bürgermeister Frank Peuker (SPD). Die Gemeinde hat seitdem über 3,5 Millionen Euro in den Schulstandort investiert. (SZ/hg)

zur Startseite