Sanierte Oberschule eingeweiht Die drei Häuser der Oderwitzer Pestalozzi-Oberschule sind nun modernisiert – nach sechs Jahren Bauzeit.

Benedikt, Kevin und Lara (v. li.) sind Schüler der Oderwitzer Pestalozzi-Oberschule und führten Gäste am Nachmittag durch die sanierte Schule. Hier erklären sie gerade den Physikraum. © Matthias Weber

Mit einer offiziellen Einweihungsfeier sind heute Nachmittag die jahrelangen Sanierungsarbeiten an der Oderwitzer Pestalozzi-Oberschule beendet worden. Nach der Begrüßung und einem kleinen Festprogramm überzeugten sich die geladenen Gäste bei einer Führung durch die Schule von den Veränderungen in der Oberschule.

Die Sanierung aller drei Häuser der Pestalozzi-Oberschule hat sechs Jahre gedauert und ist bis auf ein paar Außenarbeiten nun abgeschlossen. Im sechsten und letzten Bauabschnitt war das alte Schulgebäude von 1927 saniert und modernisiert worden. In dem Haus haben nun unter anderem die Schulverwaltung, das Lehrerkollegium, die Mediathek, der Speisesaal und die Essenausgabe sowie ein Schüler- und ein Elternsprechzimmer ihren Platz. Auch die anderen zwei Häuser der Schule präsentieren sich nun in einem modernen Gewand. So sind alle Klassenzimmer mit moderner Kommunikationstechnik wie Flachbildschirm und Beamer ausgestattet.

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Oderwitzer Pestalozzi-Oberschule belaufen sich rund 4,4 Millionen Euro. Die Gemeinde trägt davon als Eigenanteil rund 1,5 Millionen Euro. (SZ/se)

