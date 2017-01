Sanierte Häuser in Copitz beliebt Die Gebäude an der Ecke Leglerstraße/Hauptstraße sind vermietet. Selbst die alte Post, die als schwer vermittelbar galt.

Das sanierte Eckhaus ist vermietet. Die wohungen waren begehrt. © Norbert Millauer

Wie sehr vor allem große Wohnungen in Copitz fehlen, zeigt der regelmäßig einsetzende Ansturm auf neue Quartiere. Kaum wird im rechtselbischen Pirnaer Stadtteil ein Haus saniert oder neu gebaut, rennen potenzielle Interessenten den Vermieter förmlich die Bude ein. Auch die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) konnte sich über mangelnde Nachfrage bei ihrem jüngsten Copitzer Projekt nicht beklagen. Schon als die Pläne für die Häuser Leglerstraße 1 und Hauptstraße 18 c publik wurden, trudelten die ersten Anfragen bei der WGP ein. Inzwischen sind alle zwölf Wohnungen vermietet – ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Einzugstermin. Die Bauleute werden noch bis zum Sommer brauchen, um die Arbeiten fertigzustellen. Laut WGP-Chef Jürgen Scheible sind zehn Mietverträge mittlerweile unterschrieben, zwei werden derzeit noch feinjustiert. In Kürze seien aber auch diese unter Dach und Fach.

Während es im Haus an der Hauptstraße acht Zweizimmer-Wohnungen gibt, entstanden im Haus Leglerstraße große Vier- und Fünfraum-Wohnungen. Nach Auskunft von Scheible wurden die geräumigen Quartiere allesamt an Familien vermietet. „Wir haben für die Sanierung der Häuser Fördermittel bekommen. Auch deshalb wollten wir die großen Wohnungen entsprechend ihrer Zimmerzahl belegen“, sagt der WGP-Chef. Mit staatlichen Zuschüssen hergerichtete Wohnungen, weit über 100 Quadratmeter groß, an Einzelpersonen oder Paare zu vergeben, sei zudem nach außen hin schwer zu erklären gewesen. Dank der finanziellen Hilfe liegt der Mietpreis zwischen 5,20 und 5,50 Euro kalt je Quadratmeter.

Inzwischen ist es der WGP gelungen, sogar den Gewerberaum im Haus Leglerstraße 1 – die frühere Post – zu vermieten, obwohl sie eher als schwer vermittelbar galt. Die Lage über Eck und ein langgezogener Grundriss ließen nur eingeschränkt Möglichkeiten zu, die Räume zu nutzen. Für einen Mieter aber sind sie offensichtlich ideal: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Neurologie und Psychotherapie des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf wird im Sommer die Räume beziehen. In der Niederlassung praktizieren eine Neurologin sowie eine Psychotherapeutin. Dieses MVZ hat derzeit seinen Sitz noch im Ärztehaus Schillerstraße 30 am Weg zur Diesterweg-Grundschule.

Scheible ist guter Dinge, dass die Wohnungen sowie die Gewerbefläche im Sommer 2017 bezugsfertig sein werden, sowohl in der Terminkette als auch bei den Kosten liege die WGP im Plan. Die Sanierung der beiden Häuser ist das erste größere Investitionsvorhaben des Unternehmens seit mehreren Jahren, weil die wirtschaftliche Lage derartige Projekte in maßvollem Umfang wieder erlaube.

Rund 2,5 Millionen Euro kostet es insgesamt, die beiden lange vor sich hin gammelnden Häuser auf Vordermann zu bringen. Stemmen lässt sich das Vorhaben allerdings nur, weil die WGP knapp 1,4 Millionen Euro Fördermittel erhält, da die Gebäude im Sanierungsgebiet „Alt-Copitz“ liegen. Dafür gibt es finanzielle Zuschüsse aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.“

