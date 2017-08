Sanierte Friedhofstraße hat ein Problem Die positive Nachricht: Es gibt eine neue Fahrbahn. Die schlechte: Sie ist zu hoch geraten.

Plötzlich liegt der Gully nicht nur neben, sondern gut 15 Zentimeter tiefer als die Fahrbahn. Diese neue Stufe an der Friedhofstraße birgt aber auch Gefahren. © Ralph Schermann

Die neue Straße ist zu schön, um wahr zu sein. Im Gegenteil: Mehrere Bürger finden die frisch sanierte Friedhofstraße eher als Zumutung. „Sehen Sie hier, das ist keine Straßenkante, das ist eine Treppenstufe“, schimpft ein Gartenfreund auf dem Weg zu seiner Sparte an der Mariengasse. Frau Krahl aus Königshufen spricht von einem „Schildbürgerstreich“, Radfahrer Karl Kunze „will gar nicht wissen, was ich mir alles für Knochen breche, wenn ich hier Gegenverkehr ausweichen muss und dabei über diesen Absatz schleudere. Und soo toll ist das hier nachts auch nicht beleuchtet.“

Nicht nur an die SZ wenden sich Passanten, die die Straße zum Friedhof, zur Gärtnerei oder radelnd bis nach Königshufen nutzen. Auch im Rathaus klingeln die Telefone im Tiefbaubüro des Bau- und Liegenschaftsamtes. „Ja, es stimmt“, bestätigt der dortige Bereichsleiter, Svend Schmoll, „der Absatz ist zu hoch und damit gefährlich.“ Er weiß aber auch zu berichten, wie es dazu zwischen Mariengasse und Luthersteig auf der Friedhofstraße kommen konnte: „Dort war die Fahrbahn an den Rändern bereits extrem ausgefahren, die Decke insgesamt also stark gewölbt. Das Auftragen einer neuen Asphaltschicht geht aber nur gerade, nicht gekrümmt. Deshalb wurde von der Straßenmitte ausgegangen, wo die Schichtdicke jetzt etwa vier Zentimeter beträgt. Nach den Seiten aber wurde das immer höher, sodass letztlich tatsächlich eine erhebliche Kante entstand.“ Warum das Amt die Straße dann so abgenommen und freigegeben hat, lässt so manchen sich ärgernden Anlieger weiter im Unklaren.

Dass die Friedhofstraße überhaupt eine neue Decklage bekam, hat sie dem Ausbau der Stützmauer an der Rothenburger Straße zu verdanken. „Die Friedhofstraße galt dabei als Umleitungsstrecke, und deren Herrichtung fällt mit unter die Fördermittel für die Rothenburger“, erklärt Svend Schmoll. Auch die jetzt nötige Nachbesserung fällt darunter, sagt er, weiß allerdings noch nicht genau, wie diese Arbeiten aussehen werden. Einfach den Rand mit Schrägen zu erweitern, würde jedenfalls nicht lange halten, denn der sich anschließende Gehweg ist nicht ausgebaut. Auch müssten dazu die Gullys angehoben werden. „Wir prüfen zurzeit ein paar Varianten und wollen das Problem auf jeden Fall im September lösen“, versichert Svend Schmoll.

Bis dahin haben die Tiefbauer der Görlitzer Stadtverwaltung mit dem Aufstellen einer Reihe von rot-weißen Warn- und Sicherungsbaken verdeutlicht, dass sie die Bürgerhinweise ernst nehmen. „Na gut“, sagt Radfahrer Karl Kunze, „dann sind wir jetzt mal gespannt und warten ab ...“

zur Startseite