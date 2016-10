Sanierte Curie-Schule eröffnet Rund fünf Millionen Euro flossen in die Runderneuerung der Grundschule im Bautzener Stadtteil Gesundbrunnen. Am Montag nahmen die Kinder das Haus wieder in Besitz – und erlebten so manche Überraschung.

Die Frédéric-Joliot-Curie-Grundschule wurde quasi runderneuert. Seit Montag lernen die Kinder wieder in dem Haus im Bautzener Stadtteil Gesundbrunnen. © Uwe Soeder

Nach knapp zweijähriger Bauzeit lernen die rund 300 Schülerinnen und Schüler der Frédéric-Joliot-Curie-Grundschule Bautzen seit Montag wieder in ihrer alten und doch ganz neuen Schule. Oberbürgermeister Alexander Ahrens eröffnete vor Schulbeginn mit dem symbolischen Banddurchschnitt das sanierte Gebäude. Im Anschluss wurde die Eröffnung mit einer Festveranstaltung in der Turnhalle der Schule gefeiert. Ahrens betonte die besondere Stellung der Schule als wichtige Bildungseinrichtung im Stadtteil Gesundbrunnen, besonders mit Blick auf die Aufnahme von Flüchtlingskindern in die sogenannten DAZ-Klassen lobte er das Engagement von Lehrern und Eltern.

Die Arbeiten an der Grundschule im Stadtteil Gesundbrunnen begannen 2012. Damals wurden unter anderem Fassade und Dach erneuert. Vor gut zwei Jahren fiel der Startschuss für die nächste und bedeutendste Etappe der Sanierung. Erneuert wurden neben den alten Sanitärräumen im DDR-Charme auch Elektrik, Heizungen und Fußböden. Der Hortbereich erhielt kleine Spülküchen mit Minikühlschränken für die Pausenbrote der Schüler. Auch Brandschutz, Schallschutz und Sicherheitstechnik genügen nun den neuesten Anforderungen. Nach den umfangreichen Trockenbauarbeiten legten die Maler Hand an und verwandelten das Innere der Schule in eine farbige Themenwelt rund um die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft, die an die Arbeit des Wissenschaftlers und Namensgebers Frédéric Joliot Curie erinnern sollen. Im Untergeschoss wurde eine Kinderküche eingerichtet. Komplett neu sind auch die Möbel, die die bisherige 25 Jahre alte Ausstattung ersetzen. Fünf interaktive Tafeln sollen einen modernen Unterricht unterstützen.

Schulgarten verlegt

Neu angelegt wurde auch das Außengelände der Schule: Es entstand eine multifunktionale Ballspielfläche mit vier Toren und Streetballkörben. Höhepunkt der Anlage ist ein neuer Spielbereich für die Kinder, in dessen Mittelpunkt eine Seilkonstruktion mit vielen Kletter- und Hangelnetzen steht. Außerdem entstanden eine 60-Meter-Tartanbahn und eine Weitsprunganlagen. Ihren grünen Daumen können die Schülerinnen und Schüler auch künftig im Schulgarten trainieren - dieser wurde im Rahmen der Neugestaltung in den Vorderbereich an die Curie-Straße verlegt.

In die Sanierung hat die Stadt Bautzen insgesamt rund fünf Millionen Euro investiert, davon steuerte der Freistaat Sachsen etwa eine Million Euro an Fördermitteln bei. (szo)

