Sanierte Badergasse wird freigegeben Die Flutschäden von 2013 sind so gut wie beseitigt. Damit ist der Weg zum Markt wieder frei.

Ab 4. Oktober kann der Verkehr auf der Badergasse wieder rollen. © dpa

Die sanierte Badergasse in der Pirnaer Altstadt soll am 4. Oktober wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach Auskunft der Stadt sollen die Arbeiten an dem Abschnitt zwischen Langer Straße und Markt am Dienstag in den Mittagsstunden abgeschlossen werden. Fachleute hatten in den zurückliegenden Wochen an der Badergasse Flutschäden von 2013 beseitigen lassen. Deswegen war die Strecke abschnittsweise gesperrt. Mit der Freigabe der Trasse tritt auch wieder die alte Verkehrsführung in Kraft. Kraftfahrer können ab Dienstag wieder über die Badergasse vom und zum Markt fahren. Die Schlossstraße wird damit wieder Einbahnstraße in stadtauswärtiger Richtung. Und auch die bislang genehmigte Durchfahrt für Lkws am Teufelserker entfällt ab 4. Oktober. (SZ/mö)

zur Startseite