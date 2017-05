Sanieren mit Stil Matthias Kurrey baut den ehemaligen Mietertreff der Wohnungsgesellschaft um. Nun entsteht gehobenes Wohnen.

In der Weßnitzer Straße 3, einer ehemaligen Schule aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, entstehen exklusive Wohnungen, auch unterm Dach. Hier eine Schmuckgaube, die Hausmeister Fred Herrmann säubert, um die anstehenden Sandsteinarbeiten vorzubereiten. © Klaus-Dieter Brühl

Seit Kurzem steht ein Gerüst um die Weßnitzer Straße 3 – den ehemaligen Mietertreff der städtischen Wohnungsgesellschaft. Bis März hatte noch eine Praxis der Diakonie hier ihren Sitz. Doch nun wuseln die Bauarbeiter durchs Gebäude, reißen ab, bauen aus, mauern zu. Inhaber Matthias Kurrey, der das markante Backsteinhaus vor zwei Jahren kaufte, lässt hier sechs exklusive Wohnungen einbauen. Dazu wird auch das Dachgeschoss des denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshauses ausgebaut. Auf jeder der drei Etagen sollen sich dann zwei Appartements erstrecken: eine Zwei-, vier Drei- und eine Vierraumwohnung. Ab kommendem Frühjahr sollen sie bezugsfertig sein, so der Bauherr.

Auftragnehmer ist Kurreys Management GmbH selbst. Einbezogen sind der Gerüstbau Weder aus Großenhain und die Zimmerei Heinke aus Weißig a.R. Wesentliche Aufträge erhielt auch die Steinmetzfirma Hartmut Witschel. Denn die ehemalige Schule aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ist gerade bekannt für ihre schönen Sandsteinverzierungen. Hervorstechend ist der muschelartige Schmuck über den Erdgeschoss-Fenstern. Saniert wird auch der Herrenbalkon überm Eingang. Er wurde bereits abgebaut und wird in der Witschel-Werkstatt nun restauriert. Genauso der Obelisk am Dachgeschoss oberhalb der Sandsteingauben. Der war bisher verkleidet.

„Gerade die einzigartige Optik des Gebäudes hat mich interessiert“, erklärt Matthias Kurrey, der in Röderland zu Hause ist. Als gelernter Zimmermann fühlt er sich historischer Bausubstanz verpflichtet. Das hat er schon bei seinem Firmensitz, der ehemaligen Druckerei Starke und Sachse in der Mozartallee, bewiesen.

Circa eine Dreiviertelmillion Euro will Matthias Kurrey in die Sanierung der Weßnitzer Straße 3 stecken. Die Auflage des Denkmalschutzes ist natürlich die Wiederherstellung der Fassadenansicht, so wie sie von einer alten Zeichnung bekannt ist. „Unten waren einige Fenster an der Seite sogar zugesetzt“, erklärt der Bauherr. Jetzt habe die Firma Witschel bereits die Fassade gereinigt. Die Bausubstanz des Hauses sei hochwertig, auch der Dachstuhl ist komplett in Ordnung. Abgerissen wird lediglich das kleine Hofgebäude. Hier sollen zwölf Parkplätze und Grünflächen für die künftigen Mieter entstehen.

Vom Wohnen in früheren Zeiten künden im Inneren des Gebäudes noch kleine Außentoiletten mit auffallend großformatiger Tapete. Nicht zu sehen ist derzeit unter einer Holzverkleidung im Treppenhaus des Obergeschosses ein Kachelfußboden im Jugendstil. „Der bleibt natürlich erhalten“, sagt Kurrey. Solche schönen Details gehören zum exklusiven Charakter dazu.

Und schon plant Matthias Kurrey, der auch Geschäftsführer der Fassadenbau-BK Aluformen GmbH ist, seinen nächsten Coup: Für einen privaten Investor wird er das derzeit leerstehende Denkmalhaus Kirchplatz 6 sanieren. Das Gebäude neben dem renovierten Kirchgemeindezentrum entstand ebenfalls nach dem Stadtbrand 1744 und ist mit Sandsteintürgewänden, Schlussstein und originaler Tür ein besonderes Bauwerk. Erfahrungen sammelt Matthias Kurrey ja derzeit an der Weßnitzer genug.‹

