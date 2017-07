Sandsteinfest war ein Besuchermagnet Erstmalig wurde das Sandsteinfest gefeiert. Wie ist die Bilanz der Veranstalter?

Ein unvergesslicher Tag sollte es für Königstein werden. So hatte es Maria Matzke, die Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Königstein, der das Sandsteinfest organisierte, sich gewünscht. Ihr Wunsch scheint sich erfüllt zu haben. Sie ist immer noch ganz begeistert davon wie gut, dass Fest angenommen wurde. „So viele Leute hat man lange nicht mehr in Königstein gesehen“, sagt sie. „Es war rundum gelungen.“ Das habe auch daran gelegen, dass sich so viele Vereine und Anwohner daran beteiligt haben. Besonders bei der Trödelmeile hätten sehr viele mitgemacht. Aber auch, dass so viele Geschäfte extra geöffnet hatten, sei wunderbar gewesen, sagt sie. Am Abend sei es zur Wahl der ersten Sandsteinkönigin im Malerwinkel richtig voll gewesen. Bis Mitternacht habe man dort gefeiert.

Ein voller Erfolg war auch das Rennen der Quietscheentchen auf der Biela. Insgesamt wurden 160 Adoptionsurkunden. Damit sind 800 Euro zusammengekommen, die der Freundeskreis Königstein am 8. Juli dem Verein Königsteiner Lichtspiele übergeben möchte.

Für Maria Matzke war das erste Königsteiner Sandsteinfest ein großes Erlebnis. Sie freut sich riesig, dass es so gut angekommen ist. Heißt das, es gibt nächstes Jahr eine Wiederholung? „Da wollen wir uns jetzt noch nicht festlegen“, sagt Maria Matzke. „Erst einmal müssen wir das Fest gemeinsam auswerten und dann schauen wir weiter.“ (SZ/kk)

