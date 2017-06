Sandsteinfest sucht Königin Die Sandsteinkönigin soll gewählt werden. Noch kann man sich anmelden.

Für die Wahl der Sandsteinkönigin in Königstein werden noch Teilnehmerinnen gesucht. Die Wahl findet am 1. Juli zum ersten Sandsteinfest statt. Maria Matzke, Vorsitzende des Königsteiner Freundeskreises, teilt mit, dass sich junge Frauen ab 16 Jahren per E-Mail beim Verein oder spätestens bis 19 Uhr am Festtag im Malerwinkel bei einem als Canaletto verkleideten Herrn anmelden können. Die Wahl findet um 20.30 Uhr im Malerwinkel statt. Die Kandidatinnen können aus Königstein oder der Umgebung kommen. „Sie sollten ein wenig Bescheid über das Elbsandsteingebirge wissen“, sagt Maria Matzke. „Und natürlich will die Jury wissen, warum jede von ihnen Königin werden möchte.“ Dennoch soll es keine sture Fragerunde werden. Auch der Spaß der Kandidatinnen sei wichtig. Bis jetzt gebe es noch keine Aufgaben, die mit dem Amt einhergehen. Die Teilnehmerinnen können jedoch gern eigene Ideen einbringen. Der Gewinnerin winken 100 Euro.

Anmeldung per sandsteinfest@web.de

zur Startseite