Sandsäcke sollen von den Grundstücken verschwinden Der Weitzschenhainer Weg in Zschochau wird saniert. Dadurch soll Überflutungen bei starkem Regen vorgebeugt werden.

Der Weitzschenhainer Weg in Zschochau wird saniert. © Gemeinde Ostrau

Bei stärkerem Regen werden Teile der Schotterdecke des Weitzschenhainer Weges in Zschochau auf die abschüssige Mögener Straße sowie auf die dort anliegenden Grundstücke gespült. „Diese Verschmutzung gibt es mehrmals im Jahr. Deshalb haben einige Anwohner ihre Grundstücke dauerhaft mit Sandsäcken gesichert“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Der Weitzschenhainer Weg beginnt an der Mögener Straße und ist nicht befestigt. Zu Beginn ist der Weg steiler und flacht in Richtung Gemeindegrenze ab. Genutzt wird der Wirtschaftsweg hauptsächlich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Nach dem letzten Starkregen gab es eine Vor-Ort-Begehung. Es wurde beraten, wie der Weg ordentlich und kostengünstig saniert werden kann. Nun soll er auf der steilen Strecke auf einer Länge von 75 Metern eine zehn Zentimeter dicke Asphalt-Tragschicht bekommen. Der restliche Schotterweg ohne Gefälle, das sind etwa 225 Meter, wird aufgerissen, verdichtet und planiert. Des Weiteren sollen drei Querrinnen eingebaut werden, die das Wasser in den Graben leiten. Dieser muss noch ausgehoben werden.

Die Gemeinde forderte von zwei Firmen Angebote ab. Die Firma Straßen- und Tiefbau Hoff unterbreitete mit knapp 13 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot. Die Gemeinde finanziert das Vorhaben aus dem Programm der Straßeninstandsetzung. Alle Gemeinderäte stimmten der Sanierung des Weitzschenhainer Weges zu.

zur Startseite