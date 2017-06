Sandsackdamm ist weg Ein endgültiger Schutz vor Hochwasser bei Dittersbach ist noch nicht in Sicht. Ein Zufluss des Kalten Bachs wurde aber jetzt beräumt.

In Dittersbach wurde der Kalte Bach von Schlamm und Geröll beräumt, um die Hochwassergefahr zu mindern. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Der vor knapp einem Jahr errichtete Sandsackwall in einer Senke nördlich von Dittersbach wurde wieder abgetragen. Die Gemeinde hatte das bereits angekündigt, im Gemeinderat vermeldete Hauptamtsleiter Norbert Bläsner nun Vollzug. Der provisorische Damm war vom Technischen Hilfswerk aufgeschichtet worden, nachdem bei einem Unwetter in der Nacht zum 26. Juni 2016 zahlreiche Grundstücke und Häuser entlang des Kalten Bachs in Dittersbach überschwemmt wurden. Unter anderem brach ein Erdwall oberhalb des Ortes.

Um künftig ein besseres Abfließen des Wassers zu gewährleisten, wurde kürzlich ein Zufluss des Kalten Bachs von Schlamm und Geröll beräumt. Das hatten Anwohner gefordert. Die Instandsetzung sei fast abgeschlossen, erklärte Bläsner. Die Gemeinde hatte dafür eine Firma beauftragt. An einem weiteren auf den Feldern, hinter dem sich auch immer Wasser anstaut, sollen noch zwei Rohre als Überlauf installiert werden, damit nichts unkontrolliert überschwappt.

Ob anstelle des abgetragenen Sandsackwalls ein richtiger Damm gebaut wird, ist weiter offen. Die Ergebnisse des zuvor nötigen und bereits beauftragten Hochwasserschutzkonzeptes stehen aktuell noch aus.

