Sandlager vor Sörnewitz wird abgebaggert Mit dem Schwemmsand werden dann weiter elbabwärts Ausspülungen repariert, heißt es vom Schifffahrtsamt.

Ausbaggerungen an der Elbe in Meißen. Im Februar war das Baggerschiff unterhalb der Kreisstadt stationiert. Jetzt wird vor Sörnewitz abgetragen. © Claudia Hübschmann

In der Elbe zwischen Coswig und Meißen wird in diesen Wochen wieder gebaggert. Diese Woche sind die Baggerschiffer vor allem vor Sörnewitz am Ausgraben. Wie Lutz Klahr, Außenbereichsleiter vom Wasser- und Schifffahrtsamt sagt, gibt es in der Elbe vor Sörnewitzer ein großes Schwemmsandlager mit Abtragungen von vorigem Jahr. Die dort zwischenzeitlich abgelegten Mengen werden jetzt elbabwärts nach Torgau transportiert. Klahr: „Dort gibt es eine Erosionsstrecke, an der immer wieder Boden abgetragen wird, den wir auffüllen müssen.“ Die Elbe ist bei Torgau sehr schmal und fließt mit entsprechender Strömung und Kraft.

Etwa 1 000 Tonnen Schwemmsand werden pro Schiffsladung abtransportiert. Der derzeitige Pegelstand von etwa 2,50 Meter sei beim Auskippen des Sandes notwendig, damit die Ladung gleich im Fluss verteilt wird. Bis zu 300 Tonnen könnten so auf einmal ausgekippt werden. Das Schifffahrtsamt Dresden ist für die Elbe von der tschechischen Grenze bis Magdeburg zuständig.

