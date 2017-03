Sandkasten auf der Goethestraße Noch steht das Haus Nummer 6. Vor dem Abriss sind Sicherungsarbeiten notwendig.

Eine Sandschicht soll die Goethestraße schützen. © André Braun

Seit Montag ist die Goethestraße voll gesperrt. Das Haus Nummer 6 wird abgerissen. Doch bevor sich die Bagger in das Gebäude beißen, sind noch vorbereitende Arbeiten zu erledigen. Die übernimmt die Firma Püschmann GmbH & Co. KG Abbruch & Recycling aus Lugau. Den Auftrag hat sie vom Landratsamt bekommen. In dieser Woche erfolgen Entrümplungsarbeiten sowie die Sicherung der Giebel der angrenzenden Häuser durch Anker.

Gestern wurde ein 34-Tonnen-Bagger mit einem Schwerlasttransporter gebracht. Damit dieser beim Einsatz die Straße nicht beschädigt, legten die Mitarbeiter der Firma Püschmann ein Vlies auf der gesamten Straßenbreite aus. Auf diesem wurde eine dicke Schicht Sand und Mineralgemisch verteilt. Damit wird eine Auflage der Stadt erfüllt. Voraussichtlich beginnen die Abrissarbeiten in der nächsten Woche. (DA/je)

