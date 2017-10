Sand bleibt vorerst am Bahnhof liegen

Beim Tag der Sachsen 2017 Löbau wurde vor dem Bahnhof Beachvolleyball gespielt. © Rafael Sampedro

Löbau. Ist das eine neue Sandburg? Wird hier eine große Baustelle vorbereitet? Das mag sich mancher gefragt haben, der am Löbauer Bahnhof ankommt oder mit dem Zug hier vorbeifährt. Am Bahnhof liegt ein großer Haufen Sand. Mit der Frage, was das soll, haben sich auch Leser an die SZ-Redaktion gewendet.

Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab: Der Sand ist noch vom Tag der Sachsen übrig, der Anfang September in Löbau stattfand. Auf der Fläche am Bahnhof hatte der Landessportbund seinen Stand und dort am Festwochenende auf der Sportmeile die Sachsenmeisterschaften im Beachvolleyball ausgetragen. Dafür hatte der Sportbund jede Menge Sand ranschaffen lassen. Anschließend hat er den Sand der Stadt Löbau kostenlos überlassen, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Er bleibt jetzt auch an Ort und Stelle liegen“, so Marcus Scholz, Pressereferent der Stadtverwaltung. Wird Sand benötigt, zum Beispiel für kleinere Baumaßnahmen oder Instandsetzungen, kann die Stadt dann auf den Bestand zurückgreifen. (SZ/rok)

