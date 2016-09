Sand aus Ninive trägt die neue B 178 Michael Jähne betreibt seit 25 Jahren in Ruppersdorf ein Kieswerk. Der Familienbetrieb lebt vom Baugeschäft.

In einer großen Maschine wird im Kieswerk Ruppersdorf der Sand gesiebt. Dieser ist bei privaten Abnehmern ebenso gefragt wie bei Baufirmen.

Geschäftsführer Michael Jähne vor seinem größten Arbeitstier, einem Volvo-Lader, dessen Sechszylinder-Dieselmotor 300 PS aufbietet.

Ruppersdorf. Den Herbst liebt Michael Jähne besonders von den vier Jahreszeiten, denn dann wird viel Kies gemacht. In doppelter Weise. „Jetzt brummt das Geschäft“, sagt der Geschäftsführer des Sand- und Kieswerkes Ruppersdorf. Das Brummen ist nicht nur am Fahren seiner Radlader in der Kiesgrube zu hören, sondern auch von den Lkw und Schüttguttransportern, die in den Betrieb rollen. „Im Herbst zieht das Baugeschehen an, das spüren wir vor allem in diesem und dem vergangenen Jahr“, erklärt Jähne. Denn wo Beton gemischt wird, ist immer Sand nötig. Und wird viel Beton gebraucht, dann ist der Sand aus der Grube zwischen Ruppersdorf und Ninive gefragt.

Schließlich beliefern Michael Jähne und seine drei Mitarbeiter, einschließlich Ehefrau in der Buchhaltung, drei Betonwerke um Umkreis mit ihrem gelben Zuschlagsstoff. Aber diese Werke sind es nicht allein. „Gegenwärtig zählen wir über 300 Kunden. Die meisten sind in einem Umkreis von 15 Kilometern anzutreffen“, sagt der Firmenchef. Das fängt an beim Häuslebauer, der mit dem Pkw-Anhänger seinen Sand holen kommt, und setzt sich über Baubetriebe bis hin zu den Kommunen fort. Das war nicht immer so, betont Michael Jähne, wenn er auf die 25 Jahre seiner Firmengeschichte zurückschaut.

Mit einem Radlader vom Typ Zettelmeyer wurden im August 1991 die ersten Lkw beladen. Doch bevor es so weit war, musste aus einem Weizenfeld erst wieder eine Sandgrube werden. So, wie sie der Großvater bis in die 1960er Jahre hinein betrieben hatte. In dieser Zeit forderte die Kollektivierung ihren Tribut und die Sandgrube musste als Ackerland in die LPG eingebracht werden. Bis zur Wende. Danach konnte die Familie ihr Land wieder in ihren Besitz nehmen. „Zusammen mit meinem Großvater bauten wir den Betrieb wieder auf und bekamen die Abbaugenehmigung vom Sächsischen Oberbergamt.“

Es dauerte nicht lange, bis Michael Jähne im Sog vom Aufbau Ost auch die wirtschaftliche Wende zu spüren bekam. Als Anfang der 1990er Jahre der Bauboom einsetzte, waren Sand und Kies aus Ruppersdorf sehr gefragt. Das ermöglichte ihm, seinen Betrieb weiter auszubauen. „Alles, was wir einnehmen, stecken wir in die Firma“, sagt der Geschäftsmann: Nach der Wende kehrte er mit seiner Familie aus der Uckermark zurück auf den großväterlichen Hof.

Durch den Geschäftserfolg konnten bereits bis 1994 nicht nur ein zweiter Radlader gekauft, sondern auch eine 300 Meter lange Bandanlage, eine Fahrzeugwaage und zwei Sandsilos, die zusammen 700 Tonnen fassen, in Betrieb genommen werden. Leider stehen die Silos jetzt leer da. „Uns wurden die Elektrokabel auf 1 500 Metern Länge geklaut.“ Damit ist Michael Jähne schlagartig wieder in der Gegenwart. „Es gibt bei uns praktisch nichts, was nicht schon von Dieben heimgesucht wurde“, erbost sich der Geschäftsführer. Erst dieser Tage wurde die Türscheibe eines Lkws auf dem Grubengelände über Nacht eingeworfen. Die lässt sich zwar schnell auswechseln, aber wenn Kabel fehlen, bremst das die Produktion aus. „Der Folgeschaden ist für uns viel höher, als der materielle Wert des Diebesgutes“, musste Michael Jähne schon mehrfach feststellen.

Jährlich werden aus der Grube zwischen 80 000 und 100 000 Tonnen Sand und Kies gefahren. Aber nicht jeder Lkw kommt leer in die Grube. Sie sind beladen mit Bauschutt oder ausgehobener Erde. Beides findet bei Jähnes Verwendung. Der Bauschutt wird zur Wiederverwendung in einer eigenen Anlage aufbereitet, und die Erde nimmt er zum Verfüllen der Grube. Eine Arbeit, die seit fast 20 Jahren parallel zur Kiesgewinnung läuft.

Denn auf weitere 25 Jahre wird der Betrieb nicht mehr kommen. „2040 ist definitiv Schluss, dann erlischt das Bergrecht, und die Grube muss ihren ursprünglichen Zustand haben“, erklärt Jähne und fügt hinzu, dass nur noch bis zum Jahr 2035 Sande und Kiese abgebaut werden können, um noch Zeit zur Rekultivierung zu haben. Das wird der heute 58-Jährige als Firmenchef nicht mehr erleben. „Aber bis zur Rente arbeite ich weiter“, ist er überzeugt.

Ihn macht es schließlich stolz zu wissen, was mit seinem Sand alles gebaut oder befestigt wurde und welche Fundamente sein Kies als Untergrund trägt. Auch die neue B 178 n ist mit Jähne-Sand gebaut. „Fürs Geschäft war der Straßenbau sehr gut, privat dagegen nicht. Denn die Straße führt nur 150 Meter an unserem Haus vorbei“, erzählt er. Aber auf dieser Straße kommt ein Großteil seiner Kunden zu ihm. Also bleibt sie für ihn wichtig, trotz Lärm. Und: Sollte die B 178 n mal vollendet werden, „Sand habe ich noch genug“, betont Jähne. Zumindest bis ins Jahr 2035.

