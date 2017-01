Sammlung für Tschernobyl-Kinder Neustadts Sternsinger unterstützen Erholungsaufenthalt in Rosenthal.

© dpa

Die Sternsinger der Evangelischen Kirchgemeinde in Neustadt unterstützen in diesem Jahr Kinder aus der Region Tschernobyl, die in Rosenthal auf Erholungsurlaub sind. Mit den Einnahmen aus der Aktion soll der Aufenthalt in Deutschland mitfinanziert werden. Die Tschernobylkinder kommen jeweils am Jahresanfang für zwei Wochen in das Rüstzeitheim nach Rosenthal, um Urlaub zu machen. Schon seit 1992 werden diese Aufenthalte organisiert.

Die Neustädter Sternsinger sind am vergangenen Sonntag gesegnet und ausgesandt worden. Als die Heiligen Drei Könige gekleidet, werden die Kindergarten- und Christenlehrekinder bei der Sternsinger-Aktion Geschäfte, Firmen, Vereine, öffentliche Einrichtungen oder auch Privatpersonen in Neustadt besuchen. Dabei schreiben sie die Buchstaben C, M und B und die Jahreszahl 2017 über die Eingangstür. Die Buchstaben bedeuten, „Christus segne dieses Haus“.

Noch bis 18. Januar sind die Sternsinger in Neustadt und den Ortsteilen unterwegs. Damit die Kinder und Jugendlichen die Dörfer erreichen, musste die Kirchgemeinde einen Fahrdienst einrichten. Es werden noch Eltern gesucht, die den Transport mit abdecken können. (SZ/kat)

Hilfe für den Fahrdienst koordiniert Diakon Thomas Görner unter Telefon 03596 603549 oder per E-Mail

